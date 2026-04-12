Crippa trionfa nella maratona di Parigi
L'atleta azzurro autore di una prestazione di grande maturità con una parte finale irresistibiledi Redazione Sprintnews
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Yeman Crippa vince la Schneider Electric Marathon di Parigi con il tempo di 2h05'18, suo nuovo personale che migliora quello di 2h06'06 realizzato a Siviglia nel dicembre 2024, al termine di una gara condotta sempre nelle prime posizioni, per poi piazzare un grande spunto finale dopo il 40esimo km e lasciare sul posto gli unici atleti che gli avevano resistito, l'etiope Bayelign Teshager poi secondo in 2h05'23 e il keniano Sila Kiptoo terzo in 2h05'28.
Per il 29enne atleta azzurro di origini etiopi, che era alla seconda gara dell'anno dopo il successo nella mezza maratona di Napoli del 22 febbraio scorso quando ha migliorato il suo primato italiano con 59'01, è stata la prima vittoria in carriera sulla distanza dei 42,195 km alla settima esperienza, dopo il quinto posto al debutto a Milano nel 2023 in 2h08’57, l'allora record italiano di 2h06’06 a Siviglia nel febbraio 2024, anno in cui si è classificato al 25esimo posto nella prova a cinque cerchi di Parigi in 2h10'36, i ritiri a Londra e ai Mondiali di Tokyo nel 2025, stagione finita con il 38esimo posto a Valencia in 2h10’59.
Il crono di Crippa diventa il secondo di sempre in Italia, dopo il primato nazionale realizzato da Iliass Aouani lo scorso 1° marzo a Tokyo con il tempo di 2h04'26, davanti a quello di Yohanes Chiappinelli con 2h05’24” ottenuto a Valencia nel dicembre 2024.
LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA
"La mia carriera da maratoneta inizia oggi, finalmente ho trovato la strada giusta. È stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39esimo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare. Oggi mi sono riscattato dal 25esimo posto di Parigi ai Giochi Olimpici e si apre una pagina tutta nuova, stamattina ho scoperto di avere feeling con la maratona."
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Per l'azzurro anche la soddisfazione di essere il primo italiano della storia a vincere la maratona di Parigi, evento che un atleta europeo non vinceva da quando nel 2002 si impose il francese Benoit Zwierzchiewski.
I PASSAGGI DI CRIPPA DURANTE LA GARA
5 km - 14'55
10 km - 29'52
15 km - 44'50
20 km - 59'57
Mezza maratona - 1h03'14
25 km - 1h14'44
30 km - 1h29'31
35 km - 1h44'27
40 km - 1h59'17
Finale - 2h05'18