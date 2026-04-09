Tennis, Atp Montecarlo: Sinner vola ai quarti, Machac ko in tre set

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Momenti di difficoltà per Jannik nel secondo parziale, poi la svolta: è vittoria col punteggio di 6-1, 6-7, 6-3. "Calo di energia, sono riuscito a sfangarla"
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Non ha vita facile, Jannik Sinner, contro Thomas Machac. L'azzurro ha bisogno di tre set per conquistare i quarti del Masters 1000 di Montecarlo, dove sfiderà Auger-Aliassime a causa del ritiro di Ruud. Il ceco soffre nel primo set, poi si riprende e approfitta delle difficoltà al servizio dell'azzurro, che si ritrova solo nel terzo parziale. Servono 2h01' per vincere col punteggio di 6-1, 6-7, 6-3: Sinner passa il turno, non senza fatica.
Non è una passeggiata di salute, il match degli ottavi di finale a Montecarlo, per Jannik Sinner. Dopo un primo set dominato, l'azzurro ha un calo fisico e rischia grosso contro Machac, per poi ritrovarsi: è vittoria per 6-1, 6-7, 6-3 in 2h01'. Nel primo parziale non c'è semplicemente storia, perché Sinner domina al servizio e schianta il ceco a suon di colpi imprevedibili e potenti. Machac va in crisi, si riprende solo nel quinto gioco e affonda in neanche mezz'ora col punteggio di 6-1: sconfortante lo score, 28 punti a 13 per Sinner.
L'altoatesino sembra dunque avviato verso una facile vittoria, ma il secondo parziale si trasforma in un incubo. Sinner si deconcentra per un problema ai tabelloni, poi inizia a sentirsi fisicamente svuotato e dolorante alla schiena. Il servizio dell'ex numero uno al mondo diventa improvvisamente inefficace, con la percentuale di prime che scivola sotto il 50%, e Machac ne approfitta. Sinner sbaglia, colleziona doppi falli e affonda sul 5-2 per il ceco, poi risale la china e pareggia i conti.
Si arriva così al tiebreak, dove Jannik si spegne nuovamente: 7-3 e vittoria per Machac, si interrompe a 37 il numero di set vinti consecutivamente nei Masters 1000. Sul punteggio di parità nei set, Sinner chiede l'intervento dei medici per un episodio di stanchezza e vertigini, poi cambia il modo di servire per ovviare ai problemi riscontrati quest'oggi.
La mossa si rivela vincente, perché l'azzurro torna a dominare e affonda l'avversario. Machac spera quando si riporta sul 3-2, poi viene travolto dall'azzurro: è vittoria per 6-3. Si chiudono dunque i giochi dopo 2h01', con Sinner che avanza ai quarti di finale: qui sfiderà Felix Auger-Aliassime, che ha approfittato del ritiro di Ruud per un problema al polpaccio. Il canadese, che guidava sul 7-5, 2-2, sarà dunque il prossimo rivale di Jannik nella rincorsa al titolo e allo status di leader del ranking Atp.
Scampato il pericolo dopo un secondo set di difficoltà e raggiunti i quarti, Sinner può festeggiare: "È stata una partita difficile e sono contento. Non tutti i giorni sono uguali, non ero al meglio e proverò a recuperare. Cerco di fare il meglio in ogni partita, oggi contava vincere in qualche modo. Ora conto recuperare, poi domani tutto può cambiare e si può giocare di nuovo un grande tennis. Oggi la considero comunque una giornata positiva".
Il numero 2 al mondo può guardare già avanti: "Prima della partita stavo benissimo, sono partito bene poi nel secondo set ho fatto un po' fatica nel trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di sfangarla e trovare il modo di uscire da questa partita. Domani sarà una partita difficile, Auger-Aliassime gioca bene e vediamo come andrà".