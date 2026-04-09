Tennis, Atp Montecarlo: Sinner vola ai quarti, Machac ko in tre set

Non è una passeggiata di salute, il match degli ottavi di finale a Montecarlo, per Jannik Sinner. Dopo un primo set dominato, l'azzurro ha un calo fisico e rischia grosso contro Machac, per poi ritrovarsi: è vittoria per 6-1, 6-7, 6-3 in 2h01'. Nel primo parziale non c'è semplicemente storia, perché Sinner domina al servizio e schianta il ceco a suon di colpi imprevedibili e potenti. Machac va in crisi, si riprende solo nel quinto gioco e affonda in neanche mezz'ora col punteggio di 6-1: sconfortante lo score, 28 punti a 13 per Sinner.