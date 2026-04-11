Atp Montecarlo, Sinner: "Oggi molto solido. Alcaraz? Affrontarlo prima di Parigi un test importante"

Uno Jannik Sinner scatenato approda per la prima volta in carriera alla finale del 'Rolex Montecarlo Masters'. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto in semifinale facilmente in due set il tedesco Alexander Zverev, diventando il decimo italiano a conquistare la finale del Torneo Atp di Montecarlo. Per Jannik è anche la quarta finale di fila in un torneo Masters 1000: "Sono molto contento, sono arrivato qui cercando risposte e feedback. Ogni giorno è diverso, ma oggi mi sono sentito molto solido sin dall'inizio, giocando bene da fondo campo. E quando sei subito avanti di un break questo cambia l'inerzia della partita. Alcaraz? Vediamo cosa succede in finale. Io non vedo l'ora, è il motivo per cui ci si allena, per cui ci si sveglia la mattina. Affrontarlo prima del Roland Garros per me un test importante, ma non ho nulla da perdere: già arrivare in finale per me è importante. Domani sarà l'ultimo sforzo".