TENNIS

Atp Montecarlo, Sinner: "Oggi molto solido. Alcaraz? Affrontarlo prima di Parigi un test importante"

Il tennista azzurro, in finale dopo aver battuto Zverev, affronterà il rivale spagnolo

11 Apr 2026 - 17:21
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Uno Jannik Sinner scatenato approda per la prima volta in carriera alla finale del 'Rolex Montecarlo Masters'. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto in semifinale facilmente in due set il tedesco Alexander Zverev, diventando il decimo italiano a conquistare la finale del Torneo Atp di Montecarlo. Per Jannik è anche la quarta finale di fila in un torneo Masters 1000: "Sono molto contento, sono arrivato qui cercando risposte e feedback. Ogni giorno è diverso, ma oggi mi sono sentito molto solido sin dall'inizio, giocando bene da fondo campo. E quando sei subito avanti di un break questo cambia l'inerzia della partita. Alcaraz? Vediamo cosa succede in finale. Io non vedo l'ora, è il motivo per cui ci si allena, per cui ci si sveglia la mattina. Affrontarlo prima del Roland Garros per me un test importante, ma non ho nulla da perdere: già arrivare in finale per me è importante. Domani sarà l'ultimo sforzo".

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