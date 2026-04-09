Tra caldo, fatica e mal di schiena, Sinner batte Machac anche grazie a una pastiglia

Anche lo stesso Sinner nell'intervista post partita ha spiegato la situazione: "Oggi non è stato facile, mi sono trovato in una situazione complicata, senza tanta preparazione, ero un po' in difficoltà. Non è stato facile, però sono felice di aver lottato e di poter andare avanti, avendo trovato una strada per vincere. Ho bisogno di giocare meglio in certe situazioni, ma so che ogni giorno è diverso", ha aggiunto Sinner. "Ci sta di avere un calo a volte, mi sono anche allenato tanto in questi giorni, in base alle giornate disponibili. Sono felice di mettermi in gioco, posso alzare il livello di certo anche se non è detto che lo farò".