Tennis, Atp Montecarlo: Sinner vola in semifinale, avanti anche Alcaraz

Sinner torna a brillare a Montecarlo: Jannik è perfetto contro Auger-Aliassime
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L'altoatesino regola Auger-Aliassime col punteggio di 6-3, 6-4 e sfiderà Zverev. Prosegue il cammino dello spagnolo, che regola Bublik
Jannik Sinner non sbaglia e centra le semifinali dell’Atp di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, l’altoatesino piega il canadese Felix Auger-Aliassime, battuto con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Sinner ora sfiderà Alexander Zverev per proseguire la sua rincorsa allo status di numero uno al mondo, detenuto da Carlos Alcaraz. Avanza anche lo spagnolo, che regola agevolmente Bublik in 1h03': 6-3, 6-0 il punteggio.
Il giorno dopo aver perso il suo primo set dopo i 37 consecutivi conquistati nei Masters 1000, Jannik Sinner torna a disputare match senza sbavature e si prende il quarto a Montecarlo contro Felix Auger-Aliassime, vincendo 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco e centrando la semifinale. Subito in avvio l’altoatesino ha due palle break a disposizione, ma il canadese le annulla. Il primo servizio perso, però, è solo rinviato: sul 3-2, Sinner vince il turno in battuta e va sul 4-2, che poi diventa 6-3.
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Nel secondo, l’unica trascurabile sfumatura è la palla break concessa sul 2-1, ma non ce ne saranno altre: Jannik resta sul 2-2 e poi, come nel primo set, approfitta del turno al servizio di Auger-Aliassime. Dal 2-3 si passa al 5-3 e non c’è modo per il numero 7 al Mondo di recuperare. Dopo 93 minuti, al primo match point, Sinner non sbaglia: 6-3, 6-4 e semifinale. Ora c’è Zverev, come a Miami: il tedesco soffre ma batte al terzo set Joao Fonseca. Il classe 2006 vince 7-3 il tie-break rispondendo al 7-5 del tedesco, che però nel parziale decisivo si impone 6-3.
Ha vita ancor più facile Carlos Alcaraz (1), che sconfigge agevolmente Bublik (8) in due set: il kazako va ko in 1h03' col punteggi di 6-3, 6-0. Il primo set è molto combattuto, con Bublik ad agire da "lepre" e servire per primo. Il kazako è ottimo al servizio e risponde colpo su colpo al numero uno al mondo, nonostante qualche momento di nervosismo per le grandi giocate di Alcaraz. Questo sostanziale equilibrio resiste fino al 3-3, dove Alcaraz trova il primo break del match, che gli consente di prendere il controllo della sfida. Lo spagnolo domina e allunga, portandosi sul 6-3 e vincendo il primo set in 36'. Ancora più agevole il secondo e decisivo parziale, che vede Bublik subire subito un doppio break e affondare dopo i tentativi di risposta nel terzo gioco, che lo vede portarsi sul 30-0 prima di perdere il punto. Il kazako si spegne progressivamente e, con un suo errore di lettura, chiude il match: 6-3, 6-0 in 1h03' per Alcaraz, che continua la sua difesa dello status di numero uno al mondo. Lo spagnolo è in semifinale e aspetta il suo rivale.