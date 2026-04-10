Tennis, Atp Montecarlo: Sinner vola in semifinale, avanti anche Alcaraz

Ha vita ancor più facile Carlos Alcaraz (1), che sconfigge agevolmente Bublik (8) in due set: il kazako va ko in 1h03' col punteggi di 6-3, 6-0. Il primo set è molto combattuto, con Bublik ad agire da "lepre" e servire per primo. Il kazako è ottimo al servizio e risponde colpo su colpo al numero uno al mondo, nonostante qualche momento di nervosismo per le grandi giocate di Alcaraz. Questo sostanziale equilibrio resiste fino al 3-3, dove Alcaraz trova il primo break del match, che gli consente di prendere il controllo della sfida. Lo spagnolo domina e allunga, portandosi sul 6-3 e vincendo il primo set in 36'. Ancora più agevole il secondo e decisivo parziale, che vede Bublik subire subito un doppio break e affondare dopo i tentativi di risposta nel terzo gioco, che lo vede portarsi sul 30-0 prima di perdere il punto. Il kazako si spegne progressivamente e, con un suo errore di lettura, chiude il match: 6-3, 6-0 in 1h03' per Alcaraz, che continua la sua difesa dello status di numero uno al mondo. Lo spagnolo è in semifinale e aspetta il suo rivale.