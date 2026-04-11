Sinner torna numero uno già oggi se...tutte le combinazioni di Montecarlo

11 Apr 2026 - 10:14
© Getty Images

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Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, chi sarà il numero uno del ranking Atp dopo il Masters 1000 di Montecarlo? Può l'italiano superare lo spagnolo già nella giornata di sabato e quindi ancora prima dell'eventuale finale? 

La risposta è sì e la combinazione è tutto sommato molto semplice. Se Sinner supera Zverev e contemporaneamente Alcaraz uscirà sconfitto contro Vacherot, Jannik sarebbe virtualmente numero 1 già stasera. In caso contrario, tutto rimandato alla finale di Montecarlo di domenica o anche oltre, in particolare se entrambi fossero eliminati in semifinale. 

Sinner, dal canto suo, sarebbe sicuro di riprendersi la vetta del ranking Atp in caso di vittoria del torneo di Montecarlo. Alcaraz, dall'altra parte, per sperare di restare davanti dovrebbe riconquistare il Masters 1000 del Principato e poi fare bene anche a Barcellona.

Solo così lo spagnolo rimanderebbe la resa dei conti per questa prima parte del 2026 al trittico dei tornei Madrid-Roma-Roland Garros, dove difenderà la vittoria del 2025 proprio contro Sinner.

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