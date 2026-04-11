Sinner torna numero uno già oggi se...tutte le combinazioni di Montecarlo

La risposta è sì e la combinazione è tutto sommato molto semplice. Se Sinner supera Zverev e contemporaneamente Alcaraz uscirà sconfitto contro Vacherot, Jannik sarebbe virtualmente numero 1 già stasera. In caso contrario, tutto rimandato alla finale di Montecarlo di domenica o anche oltre, in particolare se entrambi fossero eliminati in semifinale.