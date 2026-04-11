Spalletti: "Altre volte abbiamo giocato meglio, ma era importante vincere"

Una vendetta per quanto accaduto in Coppa Italia? "Stasera non riuscendo a gestire palla, loro poi ti portano un po' in giro a destra e a sinistra perché fanno questo perimetrale con tanti giocatori. Riescono benissimo a cominciare a destra e finire a sinistra. Ti costringono ad abbassarti e noi siamo stati poco bravi nel riuscire a trovare le distanze e a trovare le misure. Un altro difetto è quello che si sale poco con la linea difensiva, a volte si rimane un po' lunghi e allora si subiscono le giocate dentro che poi ti spaccano in due. Perché palla costruita a sinistra e giocano davanti, scarico sul mediano e vanno a destra, laggiù poi devi ricomporre la squadra e loro hanno questa qualità di portare sempre l'ampiezza e ti fanno fare fatica".