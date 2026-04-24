ATP MADRID

Tennis, Atp Madrid: avanzano Sinner e Musetti

L'altoatesino piega il francese in rimonta e in tre set, il toscano elimina Hurkacz

24 Apr 2026 - 18:42
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Buone notizie per l'Italia all'Atp di Madrid dopo l'eliminazione di Matteo Berrettini: passano il turno sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti. L'altoatesino e numero 1 al Mondo si impone in rimonta sul francese Benjamin Bonzi: finisce 6(8)-7, 6-1, 6-4 ora se la vedrà con il danese Elmer Moller. Il toscano, invece, piega 6-4, 7-6(4) il polacco Hubert Hurkacz: il suo prossimo avversario sarà l'olandese Tallon Grieskpoor.

Inizia con un set perso il percorso di Jannik Sinner a Madrid, ma alla fine l'altoatesino passa il turno in rimonta su Benjamin Bonzi. Il francese, prima di questo torneo fuori dalla top 100 Atp, riesce nel primo parziale ad annullare cinque palle break in favore del numero 1 al mondo e anzi nel tie-break va avanti sul 4-1 per poi annullare un set point e imporsi 8-6. Poi, però, Sinner si scatena e non c'è storia: il detentore degli ultimi quattro Masters 1000 non concede più nemmeno una palla break e, anzi, nel secondo set passa dall'1-1 al 6-1 con grande facilità. Il francese può solo limitare i danni, anche nel terzo: annulla due palle break, poi cede ancora una volta il servizio e Sinner va sul 4-2. Al primo match point, la partita si chiude. Seppur dopo quasi due ore e mezza di gioco, Jannik passa il turno e accede al terzo, dove sfiderà il danese Elmer Moller, favorito dal ritiro di Diallo. In palio la qualificazione agli ottavi di finale.

Nessun particolare problema per Lorenzo Musetti, al debutto sulla terra rossa madrilena. Il toscano, numero 6 del seeding, piega 6-4, 7-6(4) Hurkacz che invece saluta dopo il successo su Faria. Il toscano, in avvio, strappa subito il servizio e sale sul 2-0 difendendo il break al termine di un lungo game in cui annulla quattro palle dell'1-1. Si porta addirittura sul 4-1, con il polacco che recupera solo uno dei due turni al servizio di svantaggio e così il primo set si chiude 6-4. Nel secondo nessuno perde il servizio, nonostante il numero 63 della classifica Atp abbia quattro palle break in totale di cui due sul 6-5 per pareggiare i conti. Si va tuttavia al tie-break ed è decisivo il passaggio dal 2-2 al 6-3: al secondo match point, Musetti chiude e passa il turno. Ora Tallon Grieskpoor: l'olandese supera 6-3, 6-4 Dzumhur. In palio c'è l'ottavo di finale contro Lehecka o Michelsen.

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