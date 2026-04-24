Tennis, Atp Madrid: avanzano Sinner e Musetti

Inizia con un set perso il percorso di Jannik Sinner a Madrid, ma alla fine l'altoatesino passa il turno in rimonta su Benjamin Bonzi. Il francese, prima di questo torneo fuori dalla top 100 Atp, riesce nel primo parziale ad annullare cinque palle break in favore del numero 1 al mondo e anzi nel tie-break va avanti sul 4-1 per poi annullare un set point e imporsi 8-6. Poi, però, Sinner si scatena e non c'è storia: il detentore degli ultimi quattro Masters 1000 non concede più nemmeno una palla break e, anzi, nel secondo set passa dall'1-1 al 6-1 con grande facilità. Il francese può solo limitare i danni, anche nel terzo: annulla due palle break, poi cede ancora una volta il servizio e Sinner va sul 4-2. Al primo match point, la partita si chiude. Seppur dopo quasi due ore e mezza di gioco, Jannik passa il turno e accede al terzo, dove sfiderà il danese Elmer Moller, favorito dal ritiro di Diallo. In palio la qualificazione agli ottavi di finale.