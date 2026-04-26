Atletica, Ali lento sui 200 metri di Gaborone con 21"26

26 Apr 2026 - 17:57
© Grana/Fidal

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Chituru Ali ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 21"26, la serie B dei 200 metri del Golden Grand Prix di Gaborone in Botswana, prova Silver del Continental Tour, sua seconda gara dell'anno dopo il debutto sui 100 metri del meeting Bronze dello stesso circuito, disputato ad Addis Abeba in Etiopia una settimana fa, quando aveva chiuso terzo nella serie principale con il tempo di 10"26. Per il 27enne velocista azzurro, secondo uomo più veloce di sempre in Italia dietro Marcell Jacobs grazie al 9"96 realizzato sui 100 metri nel 2024, pochi giorni dopo l'argento europeo nella stessa distanza a Roma, certamente un passo indietro in quella che dovrebbe essere la stagione del suo riscatto dopo un 2025 problematico e con risultati non all'altezza del suo potenziale. Ali rimarrà adesso a Gaborone dove verrà raggiunto nei prossimi giorni dai suoi compagni di nazionale, in quanto sabato 2 e domenica 3 nella città africana si svolgeranno le World Relays 2026, i mondiali di staffette che designeranno gran parte delle squadre qualificate per i campionati iridati di Pechino 2027. Nell'evento odierno da segnalare la grande prestazione nella serie principale dei 200, del canadese campione olimpico della specialità a Tokyo 2021, Andre De Grasse primo in 19"84, mentre nel getto del peso gli altri due azzurri presenti, Zane Weir e Nick Ponzio, si sono piazzati secondo e terzo rispettivamente con 20.48 e 19.84.

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200 metri

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