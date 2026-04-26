Inter, nessuno come Dimarco: assist numero 18 e record assoluto in una stagione
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Nessuno come Federico Dimarco. Con l'assist a Marcus Thuram per l'1-0 dell'Inter al minuto 23' sul campo del Torino, l'esterno nerazzurro ha raggiunto quota 17 assist in Serie A, traguardo mai raggiunto in una singola stagione nel massimo campionato. Con il cross di sinistro per l’1-0 sempre di Thuram contro il Cagliari, Dimarco aveva raggiunto il Papu Gomez a 16: ora il sorpasso che vale il record assoluto di sempre. Poi Dimarco firma anche l'assist numero 18 da angolo per il colpo di testa vincente di Bisseck.