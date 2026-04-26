Serie A: Brescia ko con Treviso, Bologna batte Trieste e va in vetta. Ok Milano

UMANA REYER VENEZIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-90

È il Taliercio a fare da sfondo al big match tra Venezia e Milano, sfida che vede l’Olimpia provare a forzare la mano già nel quarto d’apertura. Le Scarpette Rosse approcciano benissimo la gara e volano sul +13 al termine dei primi dieci minuti in campo, chiudendo la frazione iniziale in vantaggio 27-14. L'EA7 sfrutta il momento favorevole e continua a premere sull'acceleratore anche nel secondo quarto, arrivando persino a costruirsi un vantaggio di +22, prima di subire un primo tentativo di rientro firmato da Venezia. La Reyer riesce infatti ad accorciare nuovamente sul -13 prima dell'intervallo, con il tabellone che recita dunque 52-39 per Milano alla pausa lunga. Al rientro sul parquet l'Armani trova però un'altra zampata e fugge nuovamente sul +23, ma poi si spegne totalmente (perdendo una marea di palloni) e l'Umana cancella quasi l'intero distacco. A seicento secondi dal termine il risultato è infatti di 66-62 per l'Olimpia. Si decide allora tutto nel quarto finale, dove ad aggiudicarsi questa gara fatta di strappi è Milano. La formazione di Poeta vince 90-85 e si porta a 38 punti, prendendosi il terzo posto in solitaria, grazie al +2 proprio su Venezia, nonostante una giornata difficile per Shields e Brooks. Il miglior marcatore di giornata per i meneghini è infatti Bolmaro (19 punti), mentre ai veneti non basta la bella prova in attacco di Cole (29 punti).