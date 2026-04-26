SERIE A

Serie A: Brescia ko con Treviso, Bologna batte Trieste e va in vetta. Ok Milano

La Germani viene sconfitta in casa 99-90 dalla Nutribullet, 95-81 casalingo per la Virtus: l’Olimpia vince 90-85 a Venezia

26 Apr 2026 - 20:49
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Nel ventottesimo turno di Serie A di basket cade la capolista Brescia, sconfitta 99-90 tra le mura casalinghe contro Treviso (che centra un colpo salvezza fondamentale). Ne approfitta Bologna, che non sbaglia contro Trieste imponendosi 95-81. Milano consolida il terzo posto superando Venezia in trasferta 90-85, colpo play-off di Varese con l’84-75 su Cremona. Reggio Emilia ipoteca i play-off grazie all’88-69 su Tortona.

GERMANI BRESCIA-NUTRIBULLET TREVISO 90-99
Colpaccio in chiave salvezza di Treviso, che va a vincere sul parquet della capolista per 99-90. Primo tempo completamente appannaggio della Germani, che scappa via fino a pochi minuti dall’intervallo anche sul +19. A pochi istanti dalla pausa lunga la Nutribullet infila un parziale di 15-2, che la rimette in carreggiata a -3 all’intervallo (51-48). L’equilibrio regna nel terzo quarto, poi il quarto parziale è un piccolo grande capolavoro degli ospiti: 26 punti segnati e soltanto 12 subiti, per centrare l’ottava vittoria stagionale grazie ad un Macura da 21 punti. Ai lombardi non bastano i 20 del solito Della Valle. Brescia va ko e resta seconda in classifica.

VIRTUS BOLOGNA-PALLACANESTRO TRIESTE 95-81
Tutto piuttosto facile per Bologna, che tra le mura casalinghe supera Trieste 95-81 e va in vetta solitaria grazie al ko di Brescia. Nei primissimi minuti regna l’equilibrio, poi le V-nere prendono il largo: 27-16 dopo i primi dieci minuti, con il gap che aumenta sempre di più. Dopo l’intervallo (emiliani avanti 53-43) gli ospiti accorciano fino al -4, trascinati da Bannan (doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi per lui), ma i padroni di casa tornano a premere e scappano via definitivamente. Il solito Edwards (19 punti) spinge la Virtus alla vittoria, e alla vetta solitaria a poche giornate dalla fine. Trieste è ancora piuttosto tranquilla in zona play-off, al settimo posto.

LE ALTRE PARTITE
Reggio Emilia ipoteca la qualificazione ai play-off grazie al successo casalingo per 88-69 ai danni di Tortona: l’UnaHotels domina grazie ai 23 punti di Barford e ai 17 di Caupain, alla Bertram non bastano i 14 di Strautins. Si avvicina alla post-season anche Varese, che si impone 84-75 nello scontro diretto con Cremona: Stewart trascina l’Openjobmetis con i suoi 23 punti, Willis ne mette 24 per la Vanoli che però va ko e ora è nona, appena fuori dalla zona play-off. 

UMANA REYER VENEZIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-90
È il Taliercio a fare da sfondo al big match tra Venezia e Milano, sfida che vede l’Olimpia provare a forzare la mano già nel quarto d’apertura. Le Scarpette Rosse approcciano benissimo la gara e volano sul +13 al termine dei primi dieci minuti in campo, chiudendo la frazione iniziale in vantaggio 27-14. L'EA7 sfrutta il momento favorevole e continua a premere sull'acceleratore anche nel secondo quarto, arrivando persino a costruirsi un vantaggio di +22, prima di subire un primo tentativo di rientro firmato da Venezia. La Reyer riesce infatti ad accorciare nuovamente sul -13 prima dell'intervallo, con il tabellone che recita dunque 52-39 per Milano alla pausa lunga. Al rientro sul parquet l'Armani trova però un'altra zampata e fugge nuovamente sul +23, ma poi si spegne totalmente (perdendo una marea di palloni) e l'Umana cancella quasi l'intero distacco. A seicento secondi dal termine il risultato è infatti di 66-62 per l'Olimpia. Si decide allora tutto nel quarto finale, dove ad aggiudicarsi questa gara fatta di strappi è Milano. La formazione di Poeta vince 90-85 e si porta a 38 punti, prendendosi il terzo posto in solitaria, grazie al +2 proprio su Venezia, nonostante una giornata difficile per Shields e Brooks. Il miglior marcatore di giornata per i meneghini è infatti Bolmaro (19 punti), mentre ai veneti non basta la bella prova in attacco di Cole (29 punti).

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