Musetti: "Forfait Djokovic? Me l'ha detto sotto rete, abbiamo riso"

A poche ore dall'inizio del proprio cammino alle ATP Finals di Torino, Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa, raccontando di come e quando ha scoperto che avrebbe preso parte al torneo che ha preso il via oggi pomeriggio: "Novak ha seguito le regole dell’ATP nel fare la propria decisione. La situazione particolare era che stesse giocando letteralmente la settimana prima delle Finals che è un po’ strano per un tennista già qualificato. Quando mi ha detto che non giocava le Finals a rete, ne abbiamo riso. Tutta la settimana ero curioso sulla sua decisione, ma ho provato a concentrarmi su me stesso. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione da parte sua. L’unica che aveva fatto in conferenza stampa era quella che avrebbe detto sì o no alla fine del torneo. E così è stato, ha mantenuto fede a ciò", le parole riportate da Spazio Tennis. L'esordio di Musetti è in programma domani, lunedì 10 novembre, contro Taylor Fritz, non prima delle 14.