Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: il Cesena piega 3-0 l’Avellino, gran gol di Ciervo

I romagnoli escono dal Manuzzi con tre punti, tornando alla vittoria: a segno anche Shpendi e Blesa

di Redazione
09 Nov 2025 - 17:16
© italyphotopress

© italyphotopress

È una vittoria del Cesena ad aprire la domenica della 12ª giornata di Serie B. I bianconeri superano 3-0 l’Avellino al Manuzzi e ritrovano così il successo in campionato, dopo il ko rimediato nello scorso turno sul campo del Bari. Ciervo stappa il risultato al 27’ con un bellissimo tiro a giro, mentre Cristian Shpendi sigla il raddoppio in pieno recupero su calcio di rigore (45’+5’). Blesa amplia poi il gap nella ripresa (52’), chiudendo ogni discorso.

CESENA-AVELLINO 3-0
Il Cesena accoglie l’Avellino al Manuzzi, dove sono i romagnoli a sbloccare l’incontro al 27’. A timbrare l’1-0 per la formazione di casa è Ciervo, con un tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali, complice una difesa non perfetta del duo Cagnano-Simic. I romagnoli prendono allora fiducia e al 44’ solo il palo evita l’autogol a Rigione, sulla stoccata di Zaro. L’appuntamento con il 2-0 è però soltanto rimandato: Shpendi è infatti glaciale nei minuti di recupero, quando vince il suo duello personale con Daffara su calcio di rigore. L’Avellino accusa il doppio colpo e in avvio di ripresa incassa pure il 3-0: a chiudere la gara è Blesa al 52’, grazie anche a una leggera deviazione. Klinsmann difende quindi il triplo vantaggio stoppando il tentativo di Missori al 61’ e blindando il 3-0 finale. Il Cesena sale così a 23 punti, mentre l’Avellino resta a 16.

serie b
cesena
avellino
pescara
monza

Ultimi video

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per"Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

01:41
MCH RACING-DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 MCH

Il Racing del presidente Milito batte il Defensa e vola verso i playoff

01:14
MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

02:16
DICH GABBIA DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Gabbia: "Abbiamo lasciato già troppi punti in partite così"

01:31
DICH PELLEGRINO DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Pellegrini: "L'immagine che mi tengo è quella del Parma del secondo tempo"

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

I più visti di Serie B

Donadoni esordisce con un pari, ma i liguri rimangono in 10 per più di un tempo

Serie B, i risultati: il Modena riprende il Frosinone, sorride l'Empoli di Dionisi, ko il Palermo

Donadoni si presenta: "Non cerco il facile, volevo una sfida come lo Spezia"

Cinque anni dopo, riecco Donadoni: la sfida dello Spezia per rimettersi in gioco

Il Cesena travolge l'Avellino al Manuzzi ed è secondo

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:05
Fiorentina, Vanoli: "Fatto un piccolo passo, abbiamo tanti problemi"
17:39
Premier League: poker Aston Villa, cade il Leeds a Nottingham
17:31
Bologna, il vice Niccolini: "Grande partita, emozionato per le lacrime di Pessina"
17:27
Juventus, Yildiz a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"
16:00
Atalanta, Juric: "Ho visto poca concentrazione"