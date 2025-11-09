Serie B: il Cesena piega 3-0 l’Avellino, gran gol di Ciervo

CESENA-AVELLINO 3-0

Il Cesena accoglie l’Avellino al Manuzzi, dove sono i romagnoli a sbloccare l’incontro al 27’. A timbrare l’1-0 per la formazione di casa è Ciervo, con un tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali, complice una difesa non perfetta del duo Cagnano-Simic. I romagnoli prendono allora fiducia e al 44’ solo il palo evita l’autogol a Rigione, sulla stoccata di Zaro. L’appuntamento con il 2-0 è però soltanto rimandato: Shpendi è infatti glaciale nei minuti di recupero, quando vince il suo duello personale con Daffara su calcio di rigore. L’Avellino accusa il doppio colpo e in avvio di ripresa incassa pure il 3-0: a chiudere la gara è Blesa al 52’, grazie anche a una leggera deviazione. Klinsmann difende quindi il triplo vantaggio stoppando il tentativo di Missori al 61’ e blindando il 3-0 finale. Il Cesena sale così a 23 punti, mentre l’Avellino resta a 16.