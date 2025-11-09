Basket Serie A: Milano regola Treviso al Forum. Vincono anche Brescia e Trapani

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 87-63

L’Unipol Forum fa da teatro alla sfida tra Milano e Treviso, gara che vede una prima parte di quarto d’apertura equilibrata. La Nutribullet replica ai canestri dell’Olimpia, ma quest’ultima ingrana una nuova marcia nella seconda metà della frazione e inizia a far pesare la sua maggiore qualità. Il periodo inaugurale si chiude infatti sul 25-13 per l’EA7, che continua poi a spingere sull’acceleratore anche nel secondo quarto, superando i venti punti di margine. All’intervallo Milano conduce allora i giochi 46-29, score che muta poi nel 67-45 che anticipa gli ultimi dieci minuti sul parquet. L’Olimpia è padrona del punteggio e certifica il ritorno al successo in campionato con l’87-63 finale. Milano sale così a 10 punti, lasciando ferma a 2 Treviso.



IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 87-63 (25-13, 46-29, 67-45)

EA7 Emporio Armani Milano – Ellis 8 (2/5, 1/3, 1/1 tl), Bolmaro 0 (0/2, 0/0, 0/0 tl), Ricci 12 (0/1, 4/6, 0/0 tl), Guduric 2 (1/2, 0/3, 0/0 tl), Nebo 2 (1/3, 0/0, 0/2 tl); Mannion 15 (1/2, 3/5, 4/4 tl), Booker 6 (3/3, 0/4, 0/0 tl), Brooks 22 (5/7, 4/8, 0/0 tl), Totè 12 (3/5, 0/1, 6/8 tl), Flaccadori 4 (2/3, 0/1, 0/0 tl), Tonut 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl). N.e.: Dunston. All.: Messina

Nutribullet Treviso Basket – Ragland 14 (3/5, 2/4, 2/2 tl), Abdur-Rahkman 7 (2/4, 0/2, 3/4 tl), Pinkins 6 (2/3, 0/2, 2/2 tl), Stephens 4 (1/5, 0/0, 2/6 tl), Olisevicius 19 (4/9, 3/8, 2/2 tl); Miaschi 2 (1/2, 0/2, 0/0 tl), Chillo 7 (1/1, 1/6, 2/2 tl), Pellegrino 4 (0/0, 0/0, 4/4 tl), Torresani (0/0, 0/2, 0/0 tl). N.e.: Spinazzè, Guidolin. All.: Rossi



---------

GERMANI BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 98-75

Brescia accoglie Trieste al PalaLeonessa A2A, palazzetto in cui sono gli ospiti ad approcciare meglio la gara. La squadra di Gonzalez apre la sfida con un ottimo parziale di 11-2, ma non riesce poi a difendere il vantaggio accumulato e viene ripresa. Il primo quarto va infatti in archivio sul 32-25 per la Germani, che poi prende in mano le redini dell’incontro e vola anche sul +15 nel secondo periodo: alla pausa lunga il tabellone recita 53-44 per Brescia. Gli alabardati cercano quindi di rimettersi in carreggiata al ritorno in campo, ma i lombardi reggono l’urto e si presentano a dieci minuti dall’ultima sirena avanti 71-60. Brescia gestisce allora la sua posizione di vantaggio nell’ultimo quarto e archivia la pratica sul 98-75 finale. La squadra di Cotelli sale così a 12 punti, mentre Trieste resta a 6.



IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 98-75 (32-25, 53-44, 71-60)

Germani Brescia – Bilan 6 (3/4, 0/1, 0/0 tl), Della Valle 25 (1/3, 7/13, 2/2 tl), Ndour 16 (6/11, 0/0, 4/4 tl), Ivanovic 17 (2/6, 2/3, 7/7 tl), Rivers 20 (5/7, 3/8, 1/1 tl); Burnell 12 (4/9, 0/2, 4/4 tl), Mobio 2 (1/1, 0/1, 0/0 tl), Cournooh (0/1, 0/0, 0/0 tl), Ferrero, Santinon, Doneda. All.: Cotelli

Pallacanestro Trieste – Toscano-Anderson 5 (1/5, 1/4, 0/0 tl), Ross 19 (7/9, 1/3, 2/3 tl), Sissoko 5 (2/4, 0/0, 1/2 tl), Brown 6 (2/3, 0/4, 2/3 tl), Ramsey 20 (7/10, 1/5, 3/4 tl); Uthoff 11 (4/8, 1/3, 0/0 tl), Ruzzier 2 (1/2, 0/1, 0/0 tl), Candussi 4 (2/3, 0/1, 0/1 tl), Moretti 3 (0/2, 1/2, 0/0 tl), Deangeli (0/1, 0/0, 0/0 tl). N.e.: Iannuzzi, Brooks. All.: Gonzalez



---------



TRAPANI SHARK-VANOLI BASKET CREMONA 96-90

Trapani accoglie Cremona al PalaShark, dove il quarto d’apertura è parecchio equilibrato. La Vanoli prova a prendere per prima il comando delle operazioni, ma gli Shark non concedono la fuga e rispondono colpo su colpo. Gli ospiti riescono comunque a chiudere avanti la frazione inaugurale 28-22, ma poi cedono il passo nel secondo quarto. Anche questo periodo si gioca sul filo dell’equilibrio, con Trapani brava a segnare per ultima e a presentarsi in vantaggio 50-48 all’intervallo. La formazione di Repesa non riesce però ad affondare completamente il colpo al ritorno sul parquet, tanto che all’inizio dell’ultimo quarto il gap tra le due squadre è solo di due possessi. Gli Shark conducono 76-71, risultato che riescono però poi a tramutare nel 96-90 finale, grazie a una solida frazione conclusiva. Trapani sale così a 8 punti, agganciando proprio Cremona.



IL TABELLINO

TRAPANI SHARK-VANOLI BASKET CREMONA 96-90 (22-28, 50-48, 76-71)

Trapani Shark – Eboua 15 (5/6, 1/1, 2/4 tl), Ford 19 (5/7, 2/6, 3/4 tl), Alibegovic 7 (1/5, 1/3, 2/2 tl), Allen 13 (5/10, 0/2, 3/5 tl), Petrucelli 11 (1/2, 3/3, 0/0 tl); Cappelletti 2 (1/5, 0/1, 0/0 tl), Notae 16 (2/4, 4/9, 0/0 tl), Rossato 3 (1/3, 0/2, 1/1 tl), Sanogo 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Hurt 3 (0/1, 1/1, 0/0 tl). N.e.: Arcidiacono, Pugliatti. All.: Repesa

Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 2 (1/3, 0/0, 0/0 tl), Durham 17 (5/5, 0/3, 7/8 tl), Willis 21 (3/4, 4/9, 3/3 tl), Veronesi 4 (1/4, 0/4, 2/2 tl), Ndiaye 13 (2/2, 3/6, 0/0 tl); Jones 14 (4/6, 1/4, 3/3 tl), Casarin 13 (5/9, 1/2, 0/0 tl), Burns 4 (1/3, 0/2, 2/2 tl), Grant 2 (1/2, 0/0, 0/0 tl). N.e.: Galli. All.: Brotto