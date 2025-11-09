Genoa, De Rossi: "Super contento dell'atteggiamento, ho risentito i brividi"

"Sono super contento dell'atteggiamento. Sono ragazzi incredibili, quanto stai sotto lì si parte dal cuore. Queste situazioni si curano col cuore, poi dobbiamo lavorare tanto. Belli spavaldi, , abbiamo provato a vincere. Sono soddisfatto". Così Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, a Dazn, dopo il pareggio con la Fiorentina.,. "Non mollare Mai? Penso sia la base da cui partire. Non si può prescindere da questo tipo di voglia e di coraggio. Sono stati bravi a rimanere in partita. Mi piace aver anche pareggiato con un gol alla Gialappa. Io penso si può giocare tanto meglio di così, si può ripartire. Secondo me dobbiamo lavorare tanto sul dettaglio, devono capire quello che vorrei io. Oggi se fossi venuto qui a chiedere di fare triangolazioni sarei stato stupido. La Fiorentina è forte, abbiamo fatto una partita di sostanza", ha aggiunto. "Se è valsa la pena rimanere in Italia? Sì, faccio il lavoro che amo. Ho risentito i brividi che sono superiori a tornare a Buenos Aires", ha concluso.