Tennis, Sinner prima dell'Australian Open: "Voglio tornare numero uno"

"Tornare numero uno è senza dubbio uno dei miei grandi obiettivi di questa stagione. Sarà difficile, ma sono felice di provarci dando tutto". Jannik Sinner parla alla vigilia del sorteggio degli Australian Open all'emittente australiana Nine. La rivalità con Alcaraz continua così a svilupparsi su due piani paralleli, quello della classifica e quello del campo. Ed è proprio sul terreno di gioco che lo scenario appare definito, come ha spiegato Sinner: "Certo che penso alla rivalità, mi motiva molto. Se restiamo numero uno e numero due, l'unico modo per affrontarci è una finale. Ma c'è ancora tanta strada da fare prima di arrivarci".