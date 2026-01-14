Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
LE PAROLE

Tennis, Sinner prima dell'Australian Open: "Voglio tornare numero uno"

L'azzurro: "La rivalità con Alcaraz mi stimola. Voglio essere più imprevedibile, d'ora in poi punterò forse anche a perdere alcune partite"

14 Gen 2026 - 20:00
1 di 6
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

"Tornare numero uno è senza dubbio uno dei miei grandi obiettivi di questa stagione. Sarà difficile, ma sono felice di provarci dando tutto". Jannik Sinner parla alla vigilia del sorteggio degli Australian Open all'emittente australiana Nine. La rivalità con Alcaraz continua così a svilupparsi su due piani paralleli, quello della classifica e quello del campo. Ed è proprio sul terreno di gioco che lo scenario appare definito, come ha spiegato Sinner: "Certo che penso alla rivalità, mi motiva molto. Se restiamo numero uno e numero due, l'unico modo per affrontarci è una finale. Ma c'è ancora tanta strada da fare prima di arrivarci".

A Melbourne, però, il ritorno immediato in vetta non è ancora matematicamente possibile. Sinner deve difendere i 2000 punti conquistati con il trionfo dello scorso anno, mentre lo spagnolo ne perderà soltanto 400. Resta comunque l'obiettivo di grande prestigio: vincere per la terza volta consecutiva gli Australian Open, impresa riuscita in tempi recenti solo a Novak Djokovic. Il campione in carica arriva fiducioso: "Mi sono allenato molto bene prima di arrivare qui. La preparazione è stata eccellente e fisicamente mi sento pronto. A inizio stagione è normale avere qualche dubbio, ma torno qui con grande fiducia grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni. Non vedo l'ora di iniziare a competere".

Accanto al lato competitivo emerge anche quello più scaramantico del tennista azzurro, raccontato in un dietro le quinte pubblicato sul canale YouTube degli Australian Open. Sinner non rinuncia alle sue abitudini: "Uso sempre gli stessi armadietti nello spogliatoio di Melbourne, vicino alle docce: sono comodi e ormai è una tradizione. Se qualcosa non funziona per un paio d'anni, allora cambio. A Wimbledon, per esempio, l'ho fatto. Qui no: finora sta andando tutto bene".

Al suo fianco, come sempre, c'è Simone Vagnozzi, con cui il rapporto va oltre il campo: "Simo ha un mondo tutto suo - racconta Sinner sorridendo - Scherzi a parte, è estremamente professionale: guarda più partite di chiunque altro per darmi il maggior numero possibile di feedback. Lo prendo spesso in giro, ma tra noi c'è un legame profondo". Proprio Vagnozzi, insieme a Darren Cahill, accompagnerà Sinner nel percorso verso i nuovi obiettivi, in una fase di crescita che passa anche da scelte coraggiose. L'approccio è chiaro, come spiegato dall'azzurro al sito ufficiale degli Australian Open: "D'ora in poi punterò forse anche a perdere alcune partite, ma cercherò di apportare alcuni cambiamenti. Voglio essere un po' più imprevedibile come giocatore, perché penso che sia quello che bisogna per diventare un tennista migliore. In fin dei conti, questo resta il mio obiettivo principale".

Leggi anche

Clamoroso a Melbourne: Sinner eliminato da un dilettante, Alcaraz out con Sakkari

sinner
alcaraz
australian open

Ultimi video

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

I più visti di Tennis

Clamoroso a Melbourne: Sinner eliminato da un dilettante, Alcaraz out con Sakkari

Kostyuk non dà la mano. Polemica con la Sabalenka: "In Ucraina si muore ogni giorno"

Ranking Wta, tutte le novità: Paolini risale di una posizione, Sabalenka scappa in testa. Ripresa Gauff

Sinner fa il tifoso, ma Vagnozzi va ko: sfuma il "derby" al Million Dollar 1 Point Slam

Sinner-Musetti, ora è ufficiale: due italiani in top 5, non era mai accuduto

Sinner-Alcaraz show: risate, ovazioni dagli spalti e gag tra colpi infallibili e scambi dal fondo FOTO

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:24
Roma, tutto fatto per Malen: l'olandese atteso oggi nella Capitale
21:22
Stellini: "Ci è mancata energia e con il Var non siamo fortunati... Neres ha sentito di nuovo dolore"
21:22
Roma: ufficiale Vaz, firma fino al 2030
21:22
Palermo, ufficiale il ritorno di Magnani
21:21
Milano Cortina -23: la fiamma olimpica arriva domenica in Veneto