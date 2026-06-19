Wimbledon 2026, quando gioca Sinner? Il calendario sino alla finale

Tutto pronto per Wimbledon 2026: Jannik Sinner torna in campo per difendere il titolo. Scopri il calendario e le date del torneo

19 Giu 2026 - 16:56
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Jannik Sinner e il trofeo di Wimbledon 2025 © italyphotopress

Jannik Sinner e il trofeo di Wimbledon 2025 © italyphotopress

Dopo un mese lontano dai tornei ufficiali, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul prato più celebre del mondo. L'avvicinamento all'edizione 2026 di Wimbledon è stato studiato nei minimi dettagli per recuperare energie fisiche e mentali dopo la clamorosa eliminazione al Roland Garros. Il numero uno al mondo arriva a Church Road con l'obiettivo di difendere lo storico titolo conquistato nel 2025.

Come da tradizione, sarà proprio Sinner ad aprire il programma ufficiale sul Campo Centrale lunedì 29 giugno, non prima delle 14:00. Ecco il cammino ipotetico verso la finale di domenica 12 luglio:

Lunedì 29 giugno: Primo turno
1-2 luglio: Secondo turno
3-4 luglio: Terzo turno
5-6 luglio: Ottavi
7-8 luglio: Quarti di finale
10 luglio: Semifinali maschili
12 luglio: Finale singolare maschile

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