Wimbledon 2026, quando gioca Sinner? Il calendario sino alla finale

Dopo un mese lontano dai tornei ufficiali, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul prato più celebre del mondo. L'avvicinamento all'edizione 2026 di Wimbledon è stato studiato nei minimi dettagli per recuperare energie fisiche e mentali dopo la clamorosa eliminazione al Roland Garros. Il numero uno al mondo arriva a Church Road con l'obiettivo di difendere lo storico titolo conquistato nel 2025.