Fifa: "Invenzione telefonata a Trump". Ma Infantino è sotto assedio, Wenger lo critica

"La Federazione Calcistica Serbia ha ritirato il suo sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato come Presidente FIFA. Ricordiamo che la Federazione Federativa di Serbia ha formalmente espresso per iscritto il suo sostegno al signor Infantino il 25 maggio di quest'anno, ma dopo un'attenta valutazione degli sviluppi che hanno seriamente minato la reputazione e la credibilità sia della FIFA che del suo Presidente nel periodo passato, questa è l'unica mossa logica e razionale. La Federazione Calcistica della Serbia ritiene che il futuro del calcio mondiale debba basarsi sulla trasparenza, il dialogo, il rispetto reciproco e i rapporti di partner tra tutte le confederazioni e associazioni nazionali. Riteniamo che nessuna decisione di importanza strategica per il futuro del calcio debba essere presa senza un ampio consenso e una consultazione aperta con tutti gli stakeholder rilevanti. La Federazione Calcistica Serbia rimane impegnata nella cooperazione con FIFA, UEFA e tutte le associazioni nazionali allo scopo dello sviluppo e del miglioramento del calcio, ma ritiene anche che in questo momento sia necessaria una nuova fiducia, oltre a un nuovo approccio e una nuova gestione che contribuiscano a ristabilire il dialogo, l'unità e la credibilità delle istituzioni calcistiche internazionali".