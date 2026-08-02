Kristina Liutova vince il torneo di Memphis e riscrive la storia del tennis

Iscritta al torneo da numero 229 del mondo e costretta a partire dalle qualificazioni, la Liutova ha mostrato una maturità tattica e una tenuta mentale da veterana. Il suo percorso da favola è iniziato subito con il botto: al primo turno del tabellone principale ha superato la testa di serie numero 1 e numero 19 del ranking WTA, Ekaterina Alexandrova. Successivamente ha eliminato rivali di spessore come Maya Joint, Caty McNally ed Elvina Kalieva. Nella finalissima, la giovane russa ha completato l'opera battendo in rimonta la ceca Darja Vidmanova con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Dopo un avvio contratto, la Liutova ha ribaltato l'inerzia dell'incontro sfoderando un tennis solido e aggressivo.