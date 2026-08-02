TENNIS

Kristina Liutova vince il torneo di Memphis e riscrive la storia del tennis

Al suo esordio nel circuito maggiore la russa è diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un torneo Wta

02 Ago 2026 - 22:30
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 Kristina Liutova  © Getty Images

 Kristina Liutova  © Getty Images

La favola di Kristina Liutova scuote il mondo del tennis, è nata una stella. La giovane russa, classe 2010, ha infatti scritto la storia conquistando il Wta 250 di Memphis battendo in finale la ceca Darja Vidmanova (1-6, 6-1, 6-3) a soli 16 anni e, soprattutto, nel suo torneo d'esordio assoluto nel circuito maggiore. Con questo successo Liutova, che era partita dalle qualificazioni, diventa la prima giocatrice della storia nata nel 2010 a vincere un torneo Wta. A inizio anno era numero 601 al mondo (prima di Memphis era numero 229), mentre da lunedì entrerà ufficialmente in top 130.

Cammino da sogno a Memphis

 Iscritta al torneo da numero 229 del mondo e costretta a partire dalle qualificazioni, la Liutova ha mostrato una maturità tattica e una tenuta mentale da veterana. Il suo percorso da favola è iniziato subito con il botto: al primo turno del tabellone principale ha superato la testa di serie numero 1 e numero 19 del ranking WTA, Ekaterina Alexandrova. Successivamente ha eliminato rivali di spessore come Maya Joint, Caty McNally ed Elvina Kalieva. Nella finalissima, la giovane russa ha completato l'opera battendo in rimonta la ceca Darja Vidmanova con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Dopo un avvio contratto, la Liutova ha ribaltato l'inerzia dell'incontro sfoderando un tennis solido e aggressivo.

Dagli Usa alla scalata della classifica

 Nata a Mosca ma trasferitasi con la famiglia negli Stati Uniti (a Redmond, nello stato di Washington) nel 2020, Kristina Liutova aveva già fatto intravedere un potenziale enorme a livello giovanile. Dopo i trionfi junior (tra cui l'Orange Bowl U12 nel 2023) e tre titoli conquistati nel circuito Itf nella prima metà del 2026, il successo negli Usa segna la definitiva consacrazione.

Con il trofeo di Memphis in bacheca, la Liutova compie un balzo record in classifica: da lunedì 3 agosto 2026 entra direttamente al numero 126 del ranking Wta, avvicinandosi a grandi passi alla Top 100 globale. Il circuito ha trovato una nuova e giovanissima protagonista!

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