Tennis, ranking Wta: Paolini stabile, risale Cocciaretto

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA con un giorno di ritardo dopo la conclusione del "500" di Washington e del "250" di Memphis (e con il "1000" di Toronto già scattato). Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile sulla 15esima poltrona. La tennista toscana, che ha scelto di rinunciare a Washington e a Toronto per il problema al piede destro, tornerà in campo per il "1000" di Cincinnati (13-23 agosto). Grazie ai quarti a Washington, i primi in un "500" per lei (fermata in tre set da Osaka), recupera dodici posti Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 59. Tre passi avanti anche per Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che risale al numero 115. Ne fa quattro indietro, invece, Lisa Pigato, al numero 133. Rispetto al ranking precedente sono tre i posti in meno per Lucrezia Stefanini, ora al numero 147, e quattro per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana è ora al numero 155. Grazie alla semifinale nel 60mila dollari di Hechingen recupera altre sei posizioni Nuria Brancaccio, ora al numero 161, mentre ne perde quattro Jennifer Ruggeri, ora al numero 214. Altri due posti più su per Federica Urgesi, numero 274, che ritocca il "best", mentre fa tre cinque passi indietro Aurora Zantedeschi che scende al numero 289 e chiude la top-ten italiana.
Un solo scambio di poltrona da segnalare nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la novantaquattresima settimana consecutiva (la 102esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che nell'ultimo paio di mesi non ha mostrato la stessa forma smagliante di inizio stagione, mantiene 494 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio c'è sempre la statunitense Jessica Pegula, che ribadisce il primato personale. In quarta posizione c'è la connazionale Coco Gauff che precede la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta ("best" confermato). In sesta posizione c'è la ceca Karolina Muchova, che ribadisce il primato personale (ma è di nuovo ferma ai box per un piccolo intervento), così come la connazionale Linda Noskova, nuova campionessa Slam, settima. All'ottavo posto c'è la polacca Iga Swiatek, davanti all'ucraina Elina Svitolina, nona, che scavalca la terza statunitense in top ten, Amanda Anisimova, ora decima, a chiudere l'élite mondiale.
La "scalatrice della settimana" è senza ombra di dubbio la russa Kristina Lutova: la 16enne moscovita, grazie al primo titolo in carriera nel primo Torneo Wta disputato, per giunta partendo dalle qualificazioni, conquistato a Memphis, guadagna in un colpo solo 103 posizioni passando dal numero 229 al numero 126 e siglando un "best ranking" assolutamente inimmaginabile appena una settimana fa. Di rilievo anche il salto di 22 posizioni della ceca Darja Vidmanova: la 23enne di origini russe (anche lei è nata a Mosca), finalista sul cemento del Tennessee, passa dal numero 114 al numero 92, arrivando a due passi dal suo recente primato personale (numero 90, lo scorso giugno).