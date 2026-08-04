Tennis, ranking Wta: Paolini stabile, risale Cocciaretto

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA con un giorno di ritardo dopo la conclusione del "500" di Washington e del "250" di Memphis (e con il "1000" di Toronto già scattato). Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile sulla 15esima poltrona. La tennista toscana, che ha scelto di rinunciare a Washington e a Toronto per il problema al piede destro, tornerà in campo per il "1000" di Cincinnati (13-23 agosto). Grazie ai quarti a Washington, i primi in un "500" per lei (fermata in tre set da Osaka), recupera dodici posti Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 59. Tre passi avanti anche per Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che risale al numero 115. Ne fa quattro indietro, invece, Lisa Pigato, al numero 133. Rispetto al ranking precedente sono tre i posti in meno per Lucrezia Stefanini, ora al numero 147, e quattro per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana è ora al numero 155. Grazie alla semifinale nel 60mila dollari di Hechingen recupera altre sei posizioni Nuria Brancaccio, ora al numero 161, mentre ne perde quattro Jennifer Ruggeri, ora al numero 214. Altri due posti più su per Federica Urgesi, numero 274, che ritocca il "best", mentre fa tre cinque passi indietro Aurora Zantedeschi che scende al numero 289 e chiude la top-ten italiana.