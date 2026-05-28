Roland Garros 2026: Sinner cede al caldo e a Juan Manuel Cerundolo, passa l'argentino in cinque set

Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, capace di imporsi in cinque set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altoatesino, avanti 6-3 6-2 5-1, ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie.
Sinner è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma al ritorno in campo non è più riuscito a ritrovare il ritmo dei primi due set e mezzo. Cerundolo ne ha approfittato, recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 dopo tre ore e 31 minuti di gioco.
L'uscita di scena di Sinner cambia inevitabilmente gli equilibri del torneo. Senza il numero uno del mondo, il Roland Garros si apre soprattutto per Alexander Zverev e Novak Djokovic, indicati già alla vigilia tra i principali inseguitori dell'azzurro: il tedesco, seconda testa di serie, è ancora a caccia del primo titolo Slam, mentre il serbo punta al 25esimo Major e al quarto trionfo sulla terra di Parigi.
Si interrompe così la striscia di 30 vittorie consecutive del 24enne di Sesto, che non riesce a difendere i 1.300 punti della finale persa nella scorsa edizione contro Carlos Alcaraz. Sinner ripartirà da 13.500 punti nel ranking Atp, mantenendo comunque un vantaggio di 3.540 punti proprio sullo spagnolo.
Già annunciata l'assenza all'Atp 500 di Halle, il numero uno del mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025. Cerundolo, invece, avanza al terzo turno e affronterà il vincente della sfida tra Martin Landaluce e Vit Kopriva.