Roland Garros 2026: Sinner cede al caldo e a Juan Manuel Cerundolo, passa l'argentino in cinque set

Sinner è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma al ritorno in campo non è più riuscito a ritrovare il ritmo dei primi due set e mezzo. Cerundolo ne ha approfittato, recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 dopo tre ore e 31 minuti di gioco.