Tennis, Washington Open: Musetti out nei quarti, eliminata anche Cocciaretto

I sogni di gloria italiani nell'Atp 500 di Washington si interrompono nei quarti di finale. Non ci saranno rappresentanti del Bel Paese nelle semifinali del Citi Open, con una doppia eliminazione a ridosso del penultimo atto. Lorenzo Musetti (4) vede infrangersi le proprie chances dopo un primo set dominato e vinto per 6-1 dal tennista carrarino, crollando contro Rafa Jodar. Lo spagnolo restituisce il favore nel secondo parziale, vinto col medesimo punteggio, poi ne ha chiaramente di più nel set decisivo: i tanti errori non forzati (27) e una percentuale bassissima di prime al servizio nel match (44%) condannano Musetti. Il punteggio resta a lungo combattuto nell'ultimo parziale, ma alla fine è il tennista spagnolo a spuntarla e regalarsi le semifinali, dove sfiderà Tabilo (vittorioso su Shelton): 1-6, 6-1, 6-4 il punteggio a suo favore. Saranno dunque due i tennisti statunitensi nel penultimo atto, visto che dall'altro lato del tabellone si svolgerà il derby tra Fritz (3) e Nakashima.



Sfortunata anche Elisabetta Cocciaretto, che saluta a sua volta il torneo nei quarti di finale. La tennista marchigiana vive un match molto simile a quello del compagno di nazionale, soccombendo a Naomi Osaka in tre set: vittoria italiana nel primo parziale e rimonta della giapponese col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Nessun tennista del Bel Paese dunque nel tabellone Wta, con queste semifinaliste: da un lato Naomi Osaka (3) contro Alex Eala (vittoriosa su Svitolina), dall'altro Pegula (1) e Shnaider (4).