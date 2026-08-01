TENNIS

Tennis, Washington Open: Musetti out nei quarti, eliminata anche Cocciaretto

Giornata sfortunata per il tricolore nell'Atp 500 statunitense: termina la corsa dei due superstiti azzurri

01 Ago 2026 - 08:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Non è fortunato il cammino degli italiani nell'Atp 500 di Washington, che vede i nostri rappresentanti terminare la propria corsa nei quarti di finale. Lorenzo Musetti (4) viene rimontato dallo spagnolo Jodar e manca l'accesso al penultimo atto del torneo statunitense: 1-6, 6-1, 6-4 il punteggio a favore dello spagnolo. Stesso destino per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta nel medesimo turno da Naomi Osaka (3) col risultato di 4-6, 6-4, 6-3.

I sogni di gloria italiani nell'Atp 500 di Washington si interrompono nei quarti di finale. Non ci saranno rappresentanti del Bel Paese nelle semifinali del Citi Open, con una doppia eliminazione a ridosso del penultimo atto. Lorenzo Musetti (4) vede infrangersi le proprie chances dopo un primo set dominato e vinto per 6-1 dal tennista carrarino, crollando contro Rafa Jodar. Lo spagnolo restituisce il favore nel secondo parziale, vinto col medesimo punteggio, poi ne ha chiaramente di più nel set decisivo: i tanti errori non forzati (27) e una percentuale bassissima di prime al servizio nel match (44%) condannano Musetti. Il punteggio resta a lungo combattuto nell'ultimo parziale, ma alla fine è il tennista spagnolo a spuntarla e regalarsi le semifinali, dove sfiderà Tabilo (vittorioso su Shelton): 1-6, 6-1, 6-4 il punteggio a suo favore. Saranno dunque due i tennisti statunitensi nel penultimo atto, visto che dall'altro lato del tabellone si svolgerà il derby tra Fritz (3) e Nakashima.

Sfortunata anche Elisabetta Cocciaretto, che saluta a sua volta il torneo nei quarti di finale. La tennista marchigiana vive un match molto simile a quello del compagno di nazionale, soccombendo a Naomi Osaka in tre set: vittoria italiana nel primo parziale e rimonta della giapponese col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Nessun tennista del Bel Paese dunque nel tabellone Wta, con queste semifinaliste: da un lato Naomi Osaka (3) contro Alex Eala (vittoriosa su Svitolina), dall'altro Pegula (1) e Shnaider (4).

Leggi anche

A ottobre torna il Six Kings Slam: presenti Sinner e Alcaraz, novità de Minaur

lorenzo musetti
cocciaretto
tennis
atp washington

Tennis

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

I più visti di Tennis

A ottobre torna il Six Kings Slam: presenti Sinner e Alcaraz, novità de Minaur

Sinner e Laila, vacanza in Sardegna tra passione e complicità. LE FOTO

Vagnozzi, musica e parole su Jannik Sinner: "Lavoratore pauroso, ha mentalità innata e voglia di imparare"

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Jannik Sinner

Sinner, i motivi del no a Montreal. Ma in Canada non l'hanno presa bene...

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:41
Kelly Doualla, Monti: "Correva con uno zainetto sulle spalle"
11:36
Lazio, buona anche la terza: battuto l'Avellino dell'ex Nesta grazie anche a... Taylor
11:27
Fiorentina-Como, incontro per Kean. E Paratici sfida la Juve per Pellegrino
11:26
L'Italia si avvicina a Euro 2032, presentata la lista di città candidate alla Figc: sono 13 con 16 stadi
Mastantuono
11:07
Asse Fiorentina-Real. Valdepenas, l’amichevole e poi… Mastantuno: “Vado in Italia”