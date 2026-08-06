Sinner, nessuna allarme ma la prudenza non è mai troppa: valuta una seconda visita alla Physioclinic

A prendersi cura di Jannik Sinner è il dottor Gianluca Melegati, un luminare di medicina sportiva e riabilitazione e socio della clinica. Per comprendere la portata della fama del medico: in passato ha avuto in cura anche Ronaldo, Jorge Lorenzo e tantissimi altri sportivi. Quindi, il campione altoatesino è in buonissime mani e verrà valutato al meglio in vista dei prossimi fondamentali impegni.