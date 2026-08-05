TENNIS

Tennis, allarme Alcaraz: lo spagnolo salta anche a Cincinnati, adesso lo US Open è a forte rischio

Carlos non disputa un incontro ufficiale dalla sfida contro il finlandese Otto Virtanen a Barcellona lo scorso 14 aprile

05 Ago 2026 - 11:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Carlos Alcaraz non giocherà nemmeno il Cincinnati Open, il Masters 1000 in Ohio in calendario dal 13 al 23 agosto, che aveva vinto l'anno scorso in finale su Jannik Sinner, costretto al ritiro per un virus dopo cinque game. "Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile", ha dichiarato il direttore del torneo, Bob Moran. "Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo accogliere nuovamente a Cincinnati in futuro".

Alcaraz non disputa un incontro ufficiale dalla sfida contro il finlandese Otto Virtanen a Barcellona, lo scorso 14 aprile, poco dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, persa contro Jannik Sinner. Una scelta, quella di saltare anche il torneo di Cincinnati, che inevitabilmente riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e, soprattutto, mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove lo spagnolo dovrebbe presentarsi da campione in carica.

Leggi anche

Sinner, altro blitz medico a Milano: visita di controllo prima della partenza per gli Stati Uniti

tennis
alcaraz
sinner

Tennis

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:43
CLIP DARDERI AVANTI A MONTREAL PER SITO 5/8 SRV

Atp Montreal, solo Darderi al terzo turno: la vittoria contro Diallo

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

00:05
L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

I più visti di Tennis

Sinner, altro blitz medico a Milano: visita di controllo prima della partenza per gli Stati Uniti

 Kristina Liutova 

Favola Liutova! Chi è la russa che 16 anni (e all’esordio) ha riscritto la storia del tennis

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

Sinner e Laila, vacanza in Sardegna tra passione e complicità. LE FOTO

Lorenzo Musetti

Washington amara per gli azzurri: Musetti e Cocciaretto eliminati ai quarti

Vagnozzi, musica e parole su Jannik Sinner: "Lavoratore pauroso, ha mentalità innata e voglia di imparare"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Salah al Trabzonspor
11:51
Salah al Trabzonspor
11:50
Doualla: obiettivo finale dei 100 metri nella prima giornata dei Mondiali under 20 a Eugene
11:42
Allarme Alcaraz: lo spagnolo salta anche a Cincinnati, adesso lo US Open è a forte rischio
Lukaku – 113 mln dall’Inter al Chelsea
11:33
Lukaku torna, ma per quanto? Il belga arriva oggi in ritiro mentre la Mls osserva
11:29
Paltrinieri gioisce per il bronzo nella 5km e prepara Los Angeles: "Le risposte stanno arrivando"