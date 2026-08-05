Tennis, allarme Alcaraz: lo spagnolo salta anche a Cincinnati, adesso lo US Open è a forte rischio

Carlos Alcaraz non giocherà nemmeno il Cincinnati Open, il Masters 1000 in Ohio in calendario dal 13 al 23 agosto, che aveva vinto l'anno scorso in finale su Jannik Sinner, costretto al ritiro per un virus dopo cinque game. "Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile", ha dichiarato il direttore del torneo, Bob Moran. "Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo accogliere nuovamente a Cincinnati in futuro".
Alcaraz non disputa un incontro ufficiale dalla sfida contro il finlandese Otto Virtanen a Barcellona, lo scorso 14 aprile, poco dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, persa contro Jannik Sinner. Una scelta, quella di saltare anche il torneo di Cincinnati, che inevitabilmente riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e, soprattutto, mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove lo spagnolo dovrebbe presentarsi da campione in carica.