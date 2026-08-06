Addio a Francesco Guccini, il cantautore si è spento a 86 anni

Forte invece la "simpatia" per la Juventus: "Guardo ogni partita da anni", raccontò nella stessa intervista. I calciatori preferiti? Michel Platini negli anni '80 e Juan Cuadrado in tempi più recenti. Di qualche anno fa, invece, l'incontro con Hans Nicolussi Caviglia. Suo grande ammiratore, il centrocampista ebbe la possibilità di pranzare con lui nel 2024 proprio a Pavana: "Mio padre ha sempre ascoltato le sue canzoni e mi ha trasmesso questa passione. Abbiamo fatto un pranzo insieme ed è stata una grande opportunità poter fare quattro chiacchiere con lui", disse Nicolussi Caviglia.