Il Galatasaray ci riprova per Leao: pronta la prima offerta al Milan. E il messaggio di Amorim è chiaro

La vera incognita resta la volontà di Leao, che finora non ha mai aperto realmente alla possibilità di trasferirsi nella Super Lig turca. La presenza di Osimhen nel Galatasaray potrebbe spingerlo a valutare con maggiore attenzione la proposta: sono attesi sviluppi a breve, dato che il Milan aspetta un incasso importante sul mercato per regalare gli ultimi colpi ad Amorim. Proprio quell'Amorim che ieri ha lanciato un messaggio chiaro a Rafa: "Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come valuto Nkunku o Camarda". Come a dire: Leao non è più una stella del Milan. E in caso di permanenza non avrà più il posto assicurato. Il quadro è chiaro, adesso tutto dipende dal 27enne.