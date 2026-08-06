Il Galatasaray ci riprova per Leao: pronta la prima offerta al Milan. E il messaggio di Amorim è chiaro

La permanenza di Rafa Leao al Milan è ancora tutt'altro che certa. Negli ultimi giorni il borsino dava in leggera risalita le possibilità di vedere il portoghese ancora in rossonero nella prossima stagione, ma a cambiare le carte sul tavolo potrebbe essere, ancora una volta, un club turco. Questa volta è il Galatasaray a provarci sul serio per l'ex Lille: nelle prossime ore, svela Orazio Accomando, i biancorossi presenteranno una prima offerta ufficiale. Da capire l'entità della proposta con il Milan che è sempre stato chiaro: per meno di 50 milioni di euro la cessione non andrà in porto. E soprattutto non verranno prese in considerazione operazioni in prestito con diritto di riscatto.
La vera incognita resta la volontà di Leao, che finora non ha mai aperto realmente alla possibilità di trasferirsi nella Super Lig turca. La presenza di Osimhen nel Galatasaray potrebbe spingerlo a valutare con maggiore attenzione la proposta: sono attesi sviluppi a breve, dato che il Milan aspetta un incasso importante sul mercato per regalare gli ultimi colpi ad Amorim. Proprio quell'Amorim che ieri ha lanciato un messaggio chiaro a Rafa: "Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come valuto Nkunku o Camarda". Come a dire: Leao non è più una stella del Milan. E in caso di permanenza non avrà più il posto assicurato. Il quadro è chiaro, adesso tutto dipende dal 27enne.