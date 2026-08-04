TENNIS

Tennis: Sinner a Milano per un nuovo controllo medico

Il numero uno del mondo si è recato nella clinica privata di ortopedia Physioclinic

04 Ago 2026 - 15:41
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Un altro blitz medico a Milano per Jannik Sinner, questa volta prima della partenza per gli Stati Uniti, dove lo attendono il torneo di Cincinnati prima e successivamente gli Us Open, ultimo Slam della stagione. Il numero uno del tennis mondiale, proveniente da Montecarlo dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare in campo, ha effettuato controlli nella clinica privata di ortopedia Physioclinic, specializzata nel settore per trattamenti fisioterapeutici, su richiesta del suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato dalle ferie per l'occasione. Lo riportano Gazzetta e Corriere della Sera. Agli inizi di giugno Sinner si era recato al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il crollo fisico accusato nella sfida contro Cerundolo al Roland Garros. A metà luglio l'altoatesino è passato dal J Medical di Torino per un controllo programmato dopo il trionfo a Wimbledon.

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