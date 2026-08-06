Ndicka: "Baresi e Ramos i miei idoli. Champions? La Roma non sarà una comparsa"

Evan Ndicka, dal ritiro della Roma in Galles, ha parlato della preparazione in vista della prossima stagione e del suo percorso alla Roma.
Ndicka ha concluso la scorsa stagione con un infortunio: "Ho pensato solo a tornare più forte e in forma, per il Mondiale e per la preparazione con la Roma. Io sono concentrato solo sul fare bene con questa maglia, le voci di mercato non posso controllarle, quello che posso dire è che non ho mai pensato di andare via".
Sui suoi idoli: "Non ho molti modelli. Posso citare Baresi: non l'ho mai visto giocare ma per me è stato uno dei centrali più forti della storia del calcio, mi ha impressionato e guardo sempre i suoi video su YouTube. Un altro modello è Sergio Ramos, che per noi difensori è un esempio assoluto".
Su Pellegrini: "So che in questo momento è infortunato. Lo aspettiamo a braccia aperte perché per noi è un giocatore fondamentale".
Ndicka, al suo quarto anno con la Roma, giocherà la Champions in giallorosso: "Sarà bellissimo giocarla, ma non vogliamo essere solo delle comparse. L'obiettivo è sempre quello di essere competitivi contro tutti. Questa cosa dobbiamo dimostrarla anche in Serie A, che è un campionato complicato e in cui non è facile arrivare terzi. Dobbiamo ragionare step by step".