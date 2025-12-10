Milano-Cortina, gli organizzatori: "Il ghiaccio di Santa Giulia sarà perfetto"

"Siamo certi che il ghiaccio della pista all'Arena Santa Giulia sarà perfetto e tutti i giocatori saranno felici di giocarvi, perché stiamo lavorando con i massimi esperti mondiali". Cosi' Andrea Francisi, chief Games operations officer di Milano Cortina, ha replicato alle preoccupazioni della Nhl sulla qualità del ghiaccio per la pista di hockey. "Una settimana fa abbiamo allestito la pista di Santa Giulia, e tra il 20 e il 22 dicembre cominceremo ad allestire il ghiaccio con l'obiettivo di renderla pronta per la fine dell'anno", ha spiegato il dirigente a Sky, a margine dei mondiale U.20 in corso all'Ice Park di Rho, l'altro impianto di hockey dei Giochi invernali.