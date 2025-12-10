Champions, il rigore per il Liverpool e l'imbarazzo in Inghilterra: "Grave senso di ingiustizia contro l'Inter"

La rabbia dell'Inter ci sta tutta, l'imbarazzo di Van Dijk e Slot sono la conferma di una decisione stupefacente. Oggi anche la stampa britannica concorda sul fatto che il rigore assegnato al Liverpool, costato la sconfitta all'Inter, sia "apparso debole", conseguenza di un contatto - la trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz - giudicato "minimo", che difficilmente "in Premier League sarebbe stato sanzionato". Il sito della BBC non solo riporta il giudizio dell'ex Reds Andy Robertson, ma anche quello di diversi altri opinionisti, tutti d'accordo nel ritenere che quello poi trasformato da Dominik Szoboszlai - e deciso dal Var - fosse "un rigorino".