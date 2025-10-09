Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

"Million Dollar 1 Point Slam", anche Sinner punta all'iscrizione al nuovo torneo d'esibizione australiano

A svelarlo il direttore dell'evento Craig Tiley che ha spiegato di aver ricevuto la chiamata del numero 2 al mondo dopo l'adesione del fuoriclasse spagnolo 

09 Ott 2025 - 11:30

Se Carlos Alcaraz accetta una sfida, Jannik Sinner non può essere certo da meno e così il numero 2 al mondo starebbe valutando di iscriversi al "Million Dollar 1 Point Slam", il nuovo torneo d'esibizione organizzato alla vigilia degli Australian Open. Un regolamento molto semplice: basta realizzare per primo un punto per passare al turno successivo e provare a vincere un milione di dollari.

Una sfida che sta facendo venire l'acquolina a tutti gli appassionati di tennis australiani e non solo, ma soprattutto ai campioni come Alcaraz che ha dato immediatamente la disponibilità. Come a volerlo marcare stretto, Sinner avrebbe contattato il direttore dell'evento, Craig Tiley, che ha rivelato il retroscena nel podcast "The Tennis": "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo".

Tiley ha chiarito che i giocatori con un ranking più alto avranno la priorità d'accesso al tabellone, spegnendo un po' l'entusiasmo legato alla possibilità che qualche dilettante potesse fare il colpaccio, tuttavia l'obiettivo rimane quello di rendere tutto più spettacolare e magari di vedere il numero 1 affrontare il numero 2 alla Rod Laver Arena per due volte nel giro di poche settimane. 

sinner
alcaraz

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Djokovic vomita in campo e tuona contro il Masters 1000 di Shanghai: "Condizioni brutali"

Djokovic sta ancora male ma vince: vomita, quasi sviene e alla fine batte Munar

Un solo punto per battere Alcaraz: gli Australian Open lanciano il "Million Dollar 1 Point Slam"

Musetti fuori da Shanghai contro Auger-Aliassime, il canadese si rifà sotto per le Finals

Sinner, è tempo di scelte: saltare la Coppa Davis per preparare gli Australian Open 2026

Sinner va a caccia di sé stesso: dubbi sul calendario e quell'esibizione in Arabia ...

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:01
Tennis, Paolini: "Mi spiace per Tauson, io brava a restare in partita"
Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell'Inter 
13:00
Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC: "Grande soddisfazione"
13:00
Savona, il rinnovo con la Juve e l'addio: al Nottingham fatica
Controllo spettacolare di Kvara
12:56
Controllo spettacolare di Kvara
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho
12:56
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho