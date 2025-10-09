"Million Dollar 1 Point Slam", anche Sinner punta all'iscrizione al nuovo torneo d'esibizione australiano

Una sfida che sta facendo venire l'acquolina a tutti gli appassionati di tennis australiani e non solo, ma soprattutto ai campioni come Alcaraz che ha dato immediatamente la disponibilità. Come a volerlo marcare stretto, Sinner avrebbe contattato il direttore dell'evento, Craig Tiley, che ha rivelato il retroscena nel podcast "The Tennis": "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo".