"Million Dollar 1 Point Slam", anche Sinner punta all'iscrizione al nuovo torneo d'esibizione australiano

A svelarlo il direttore dell'evento Craig Tiley che ha spiegato di aver ricevuto la chiamata del numero 2 al mondo dopo l'adesione del fuoriclasse spagnolo
Se Carlos Alcaraz accetta una sfida, Jannik Sinner non può essere certo da meno e così il numero 2 al mondo starebbe valutando di iscriversi al "Million Dollar 1 Point Slam", il nuovo torneo d'esibizione organizzato alla vigilia degli Australian Open. Un regolamento molto semplice: basta realizzare per primo un punto per passare al turno successivo e provare a vincere un milione di dollari.
Una sfida che sta facendo venire l'acquolina a tutti gli appassionati di tennis australiani e non solo, ma soprattutto ai campioni come Alcaraz che ha dato immediatamente la disponibilità. Come a volerlo marcare stretto, Sinner avrebbe contattato il direttore dell'evento, Craig Tiley, che ha rivelato il retroscena nel podcast "The Tennis": "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo".
Tiley ha chiarito che i giocatori con un ranking più alto avranno la priorità d'accesso al tabellone, spegnendo un po' l'entusiasmo legato alla possibilità che qualche dilettante potesse fare il colpaccio, tuttavia l'obiettivo rimane quello di rendere tutto più spettacolare e magari di vedere il numero 1 affrontare il numero 2 alla Rod Laver Arena per due volte nel giro di poche settimane.