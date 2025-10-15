Kyrgios, nuovo attacco a Sinner: "Con lui rapporto teso, è protetto dai vertici italiani dell'Atp"

Al contrario di altre volte, Kyrgios ha parole d'elogio per Sinner e per le sue qualità da giocatore. "Spero solo che abbia imparato la lezione e che continui su questa strada, perché sarà uno dei migliori giocatori di sempre. Glielo direi anche in faccia - ha aggiunto -. Se è stato un incidente ok, ma se non lo è stato gli direi: 'Fratello, non ne hai bisogno'. Perché quando ci siamo affrontati ho pensato, ‘questo ragazzo sarà incredibile’. Credo che sia abbastanza forte da riuscirci solo con i suoi meriti".