Sinner e quel rapporto con gli sport invernali: potrebbe essere l'ultimo tedoforo a Milano-Cortina 2026

Sinner ha brillato sugli sci prima di passare ai campi di tennis battendo da bambino atleti che oggi fanno parte della Nazionale Italiana.Considerato che Jannik è probabilmente lo sportivo italiano più famoso del mondo in questo momento storico, le possibilità di vederlo accendere il braciere olimpico sono particolarmente elevate. La concorrenza non manca, tuttavia va tenuto in considerazione proprio quel calendario costipato che ogni tennista che si rispetta deve affrontare.