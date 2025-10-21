Milan, occhi su Rayan del Vasco da Gama

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan tiene gli occhi puntati su Rayan del Vasco da Gama. Il nome del classe 2006 non è nuovo alla dirigenza rossonera, visto che era già stato valutato la scorsa estate nel momento in cui Chukwueze è passato in prestito al Fulham. Il club potrebbe tornare sul brasiliano a gennaio oppure, più probabilmente, nella prossima sessione estiva. Esterno destro offensivo, Rayan si è dimostrato molto duttile, visto che ha saputo ricoprire tutti i ruoli in attacco.