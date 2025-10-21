Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
CHAMPIONS LEAGUE

Champions, disordini nella notte: circa 180 tifosi del Napoli arrestati ad Eindhoven

I media olandesi: molte decine di supporter azzurri condotti alla stazione di polizia

21 Ott 2025 - 08:12

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il PSV e gli azzurri di Antonio Conte. Secondo la polizia locale - come si legge sul sito olandese 'de Gelderlander' - il loro comportamento "ha provocato disordini". Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del PSV.

In merito all'arresto stanotte dei circa 180 tifosi italiani nella città olandese, la polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo riporta l'agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risulta che ci siano stati nemmeno scontri con i tifosi del PSV.

La polizia nederlandese ha descritto i tifosi del Napoli come un "gruppo numeroso" con una "certa atmosfera": gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati.

Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League di stasera, il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita. Ciò consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città.

Leggi anche

Napoli a Eindhoven per l'esame di olandese: Conte vuole tornare a vincere lontano da casa

napoli
tifosi

Ultimi video

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

I più visti di Napoli

Idea De Laurentiis per difendere i club: "Dopo i 23 anni non puoi più andare in nazionale"

Conte: "Complimenti al Torino ma abbiamo fatto tutto noi. McTominay ha sei punti sulla caviglia"

Una maglia per Halloween: dedicato al culto delle anime pezzentelle

Doppia tegola per Conte: McTominay e Hojlund saltano il Torino per infortunio

Il Napoli soffre senza Hojlund e McTominay, difficile il recupero anche in Champions

Napoli, mezzo sorriso per Conte: McTominay recupera per il Psv, Hojlund no. E Lang scalpita

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia
23:30
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e i romanisti"
23:25
Udinese, primo gol per Zaniolo: "La mia rivincita"
23:00
Tafferugli Pisa, arrestati 5 ultrà del Verona
22:05
Italia Femminile, Giacinti: "Delusa dalla mancata convocazione agli Europei"