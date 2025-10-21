Golf, PGA Tour: Francesco Molinari e Manassero negli Usa

Attualmente, Manassero, 32enne di Negrar di Valpolicella (Verona) e Molinari, 42enne di Torino, sono rispettivamente 158° e 203° e ambiscono a risalire posizioni in una gara che potrà contare su cinque tra i top 50 del ranking mondiale a partire dallo svedese Alex Noren (17° e tra i vicecapitani del Team Europe nella Ryder Cup 2025 conquistata dai continentali a Bethpage, New York). Con lui anche gli americani Maverick McNealy (19°), Kurt Kitayama (36°), Billy Horschel (38°) e l'australiano Jason Day (42°). Nel field, inoltre, sette vincitori di almeno una competizione sul PGA Tour 2025: Steven Fisk (Sanderson Farms Championship), Ryan Gerard (Barracuda Championship), Joe Highsmith (Cognizant Classic), Kitayama (3M Open), William Mouw (ISCO Championship), Aldrich Potgieter (Rocket Classic), Karl Vilips (Puerto Rico Open). Difenderà il titolo lo statunitense Matt McCarty, 91° nella FedEx Cup con 7 piazzamenti tra i migliori 15 quest'anno.