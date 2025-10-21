Logo SportMediaset

Golf, PGA Tour: Francesco Molinari e Manassero negli Usa

21 Ott 2025 - 15:47

Francesco Molinari e Matteo Manassero tornano a giocare negli Usa. Dal 23 al 26 ottobre saranno tra i protagonisti del Bank Of Utah Championship, in programma al Black Desert Resort di Ivins, nello Utah. Quarto e terzultimo evento della FedEx Cup Fall del PGA Tour, mette in palio non solo un montepremi di 6.000.000, di cui 1.080.000 andrà al vincitore, ma anche punti importanti per mantenere la "carta" per il 2026. Dopo l'RSM Classic (20-23 novembre) i migliori 100 giocatori del circuito avranno la certezza di giocare sul massimo circuito statunitense anche il prossimo anno, mentre quelli dalla 101/a alla 125/a posizione conquisteranno una "carta" non piena. A queste gare partecipano quelli oltre la 51/a piazza che competono per staccare il pass per i primi due 'Signature Events' del 2026. 

Attualmente, Manassero, 32enne di Negrar di Valpolicella (Verona) e Molinari, 42enne di Torino, sono rispettivamente 158° e 203° e ambiscono a risalire posizioni in una gara che potrà contare su cinque tra i top 50 del ranking mondiale a partire dallo svedese Alex Noren (17° e tra i vicecapitani del Team Europe nella Ryder Cup 2025 conquistata dai continentali a Bethpage, New York). Con lui anche gli americani Maverick McNealy (19°), Kurt Kitayama (36°), Billy Horschel (38°) e l'australiano Jason Day (42°). Nel field, inoltre, sette vincitori di almeno una competizione sul PGA Tour 2025: Steven Fisk (Sanderson Farms Championship), Ryan Gerard (Barracuda Championship), Joe Highsmith (Cognizant Classic), Kitayama (3M Open), William Mouw (ISCO Championship), Aldrich Potgieter (Rocket Classic), Karl Vilips (Puerto Rico Open). Difenderà il titolo lo statunitense Matt McCarty, 91° nella FedEx Cup con 7 piazzamenti tra i migliori 15 quest'anno.

