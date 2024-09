Sinner ambassador di Milano-Cortina: "Olimpiadi in Italia speciali, quest'anno era mio grande obiettivo"

© Getty Images

Il 2024 di Jannik Sinner è da incorniciare parzialmente, perché seppure sia diventato numero 1 al mondo c'è un grande rammarico chiamato Olimpiadi. Il campione di Sesto Pusteria, infatti, non nasconde l'amaro per aver saltato la rassegna di Parigi 2024 parlando alla stampa come Ambassador del programma Team26 per Milano-Cortina 2026. "Le Olimpiadi per me quest'anno erano l'obiettivo più grande, ma purtroppo non sono riuscito ad andarci. Ma è l'evento più importante" ha detto il tennista.