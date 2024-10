Jannik Sinner risponde alle critiche per la vittoria del Six Kings Slam: "Vivo bene anche senza quei soldi"

"Mi irrita molto che Sinner abbia guadagnato in tre giorni di torneo il 25% di ciò che ho guadagnato io in tutta la mia carriera - ha commentato su X l'ex numero 1 al mondo Andy Roddick -. È molto più facile dare interamente a lui un simile montepremi se non hai la responsabilità di altri 122 giocatori, più i doppi e tutto il resto". Sulla stessa linea d'onda anche lo svizzero Stanislas Wawrinka che ha risposto con una faccina che ride a dimostrazione come le dichiarazioni rilasciate dal 23enne di Sesto Pusteria in un'intervista a Eurosport: "È un bel premio ovviamente, ma io sono andato lì perché c'erano i sei migliori giocatori del mondo. Io non gioco per soldi, è semplice. Potevo misurarmi con avversari come loro ed era un bell'evento per me. Quando vinco significa che ho giocato nel mondo giusto e che posso migliorarmi per il futuro".