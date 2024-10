Parigi-Bercy, Sinner: "Sorteggio molto duro e stagione lunga: può succedere di tutto"

Focus immediato sulla forma fisica in vista dell'ultimo, intensissimo mese di stagione: "È stata una lunga annata, ora può succedere di tutto. Qualcuno è più fresco, altri sono stanchi. Personalmente sento che abbiamo fatto delle scelte molto buone durante l`intera stagione cercando di essere pronti anche per la parte finale. Non ho giocato così tanti tornei e in quelli affrontati sono andato abbastanza lontano: la mia condizione al momento è buona. Naturalmente l'obiettivo principale, già da inizio anno, per me è essere a Torino (per le Atp Finals, ndr)".