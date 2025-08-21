Verona, ecco un altro innesto: ufficilale Nelsson

A livello internazionale ha indossato la maglia della Danimarca dalle selezioni giovanili fino all'Under 21, formazione con cui ha disputato l'Europeo di categoria nel 2021. L'esordio con la Nazionale maggiore avviene nel 2020, e da allora conta 16 presenze e la partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA in Qatar nel 2022.