MotoGP, Marc Marquez: "Qui parto da zero come tutti. Nono titolo? Non lo vedo vicino"

"Qui parto da zero come tutti, ma con la mentalità di provare ad essere il più veloce in pista". Marc Marquez si appresta al Balaton Park, dove la MotoGP approda per la prima volta, con la consapevolezza che su un circuito dove bisogna imparare in fretta nessuno più di lui può partire avvantaggiato. Tanto più avendo la caratteristica di presentare 10 curve a sinistra su 17 totali, un layout che spesso lo favorisce. "E' vero che é una pista che gira più spesso a sinistra, questo mi piace ed aiuterà un po', ma vediamo... Avere tante curve a sinistra non vuole dire vincere al 100%. Si può sbagliare, possono succedere tante cose" ha detto il leader del mondiale a Sky. Il nono titolo mondiale sembra l'inevitabile conclusione della stagione, visti i 142 punti di vantaggio su suo fratello Alex, primo degli inseguitori, ma "non voglio vederlo come vicino, mancano ancora tante gare". Marquez ha fatto anche un confronto col se stesso di prima dell'incidente di Jerez: "Sono meno esplosivo del 2019, ma ho più esperienza per gestire tutto. E poi ho la moto più veloce". Il mix ideale "per dare il 100%".