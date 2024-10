Tennis, Sinner: "Alcaraz ha qualcosa in più, ma io ho margini..."

"Siamo due giocatori molto diversi. Io tengo il ritmo molto alto, sono forte mentalmente. Lui lo è fisicamente e tennisticamente al momento ha qualcosina in più: gioca meglio lo slice, le volée. Ma per me è un fatto positivo: significa che ho margini". Così Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, parla del suo rivale Carlos Alcaraz in una intervista a La Stampa oggi in edicola.