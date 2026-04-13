Sinner supera Alcaraz in classifica Atp e non solo: tutti i record del tennista italiano

Per eguagliare i risultati della generazione precedente, in cui a dominare erano Djokovic, Nadal e Roger Federer, l’italiano e lo spagnolo hanno comunque ancora molta strada da fare. Se è vero che Alcaraz è stato il più giovane a vincere i quattro Slam e che entrambi hanno superato quota 13.000 punti Atp, come i Big Three, i numeri del trio sono di un altro pianeta.

Il serbo, lo spagnolo e lo svizzero hanno dominato in lungo e in largo dal 2003 al 2023, vincendo 66 degli 84 titoli (79%) del Grande Slam. Djokovic detiene il primato assoluto di Slam vinti con 24, seguito da Nadal (22) e Federer (20). Alcaraz e Sinner sono rispettivamente a sette e quattro. I tre hanno vinto 18 Slam consecutivi dal Roland Garros del 2005 a Wimbledon nel 2009, il duo italo-spagnolo è a nove: una serie inaugurata da Sinner con il successo all’Australian Open del 2024 e tuttora aperta. Djokovic e Federer detengono inoltre due record per quanto riguarda la classifica Atp. Il primo ha trascorso 428 settimane totali guardando tutti dal basso all’alto, il secondo ne ha passate in testa 237 consecutive (310 complessive).

Dalla loro Sinner e Alcaraz hanno però la carta d’identità (24 e 22 anni) e una platea di rivali che non sembra poterli impensierire più di tanto. Ai due alieni sbarcati su cemento, terra rossa ed erba nulla è precluso.