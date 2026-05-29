Il Monza americano torna in Serie A dopo un solo anno, ma quanto è cambiato rispetto al 2022

In pochi avevano previsto un ritorno immediato del Monza in Serie A, ma il nuovo assetto societario ha azzeccato subito alcune scelte. La prima, quella dell’allenatore, puntando su Paolo Bianco. Ex difensore di grande temperamento (ha chiuso la carriera nel 2015 con la maglia del Sassuolo), in precedenza ha guidato il Modena e il Frosinone. Un allenatore preparato, ma anche un uomo di cultura e sentimenti. Ritiene che la moglie Marzia sia fondamentale per il suo equilibrio professionale. È laureata in Archeologia preistorica e fa l’illustratrice, dipinge e disegna libri per bambini. Gli è stata molto vicina nei dieci mesi di inattività tra Modena e Frosinone. Ama viaggiare, ha in programma un tour del Giappone e vorrebbe tornare un giorno a Kiev, dove ha lavorato con Roberto De Zerbi, perché all’epoca non ha potuto salutare fisicamente tutte le persone con cui ha avuto contatti professionali e personali. Di sé stesso ha detto: "Io non sono un allenatore, io faccio l’allenatore. Sono una persona prima di tutto. Svolgiamo un lavoro, ma non siamo quel lavoro. Quando giocavo andavo alla posta a pagare le bollette. Anche ora ho una vita normalissima: faccio la spesa, pulisco casa, vado in ricicleria. Sono Paolo".