TENNIS

Alcaraz: "Complimenti a Jannik, solo a Djokovic è riuscito il Sunshine Double e Montecarlo"

Le parole del tennista spagnolo dopo aver perso in due set la finale che lo ha tolto dal podio di numero 1 al mondo

12 Apr 2026 - 17:53
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Carlos Alcaraz, dopo aver perso la finale del torneo di Montecarlo contro Sinner, ha avuto parole molto affettuose nei confronti del suo avversario e dell'organizzazione: "Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo. Nell'Era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e vincere Montecarlo, questo dimostra quanto sia difficile. Congratulazioni per quello che fai insieme al tuo team. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia. Non era il finale che volevamo, ma ci è piaciuto ogni singolo giorno qui. Mi sento a casa con voi per il lavoro che stiamo facendo in queste settimane. Sicuramente torneremo. Ogni anno questo torneo diventa più bello, è uno dei tornei più belli che giochiamo".

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