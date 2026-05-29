Fininvest: "Il Monza in A è il miglior modo per ricordare Berlusconi"

Il ritorno in Serie A del Monza "un traguardo straordinario che rende onore alla squadra, allo staff, ai tifosi e a tutta la comunità monzese". Così in una nota Fininvest, che esprime "le più vive congratulazioni" per il traguardo sportivo, "il modo più bello per ricordare la tenacia e l'energia con cui Silvio Berlusconi ha coltivato il suo ultimo grande sogno sportivo".