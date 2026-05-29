Fininvest: "Il Monza in A è il miglior modo per ricordare Berlusconi"

Il ritorno in Serie A del Monza "un traguardo straordinario che rende onore alla squadra, allo staff, ai tifosi e a tutta la comunità monzese". Così in una nota Fininvest, che esprime "le più vive congratulazioni" per il traguardo sportivo, "il modo più bello per ricordare la tenacia e l'energia con cui Silvio Berlusconi ha coltivato il suo ultimo grande sogno sportivo".
Nel corso della stagione, Fininvest "non ha mai smesso di sostenere con grande senso di responsabilità il percorso del Monza", aggiunge la nota ricordando che "con il ritorno nella massima serie si conclude un'esperienza intensa ed entusiasmante".
A partire dal prossimo 30 giugno, infatti, Fininvest "completerà il proprio percorso all'interno dell'azionariato del club monzese con gratitudine, orgoglio e la consapevolezza di aver contribuito, grazie alla passione e alla visione di Silvio Berlusconi, all'ennesima pagina speciale della storia del calcio italiano".