Classifica Atp: Sinner numero1, 110 punti di vantaggio su Alcaraz. Scende Musetti

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del "500" di Linz, in Austria, ma con diverse giocatrici - come le nostre ragazze che a Velletri hanno staccato il pass per le Finals di Shenzhen - impegnate nei Qualifiers di BJK Cup. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca è stabile in ottava posizione. Alle sue spalle, fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, che risale al numero 41. Ne fa uno indietro, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 148. Stabile Nuria Brancaccio, al numero 152, sempre in zona "best": la 25enne di Torre del Greco precede la "scalatrice" della settimana in casa Italia, Lisa Pigato, che grazie al suo primo titolo WTA 125 conquistato a Madrid guadagna ben 35 posizioni salendo numero 154 e firmando il primato personale. Fa ancora un passo indietro Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento ed ora al numero 164. Con l'uscita dei punti degli ottavi di Rouen 2025 scivola indietro di tredici gradini rispetto ad una settimana fa Camilla Rosatello, ora al numero 237. Perde trentacinque posizioni Silvia Ambrosio, ora numero 245: dodici posti in meno anche per Jessica Pieri, numero 260. Scende di un gradino infine Jennifer Ruggeri, ora numero 266, che chiude la top-ten italiana. Questa settimana Paolini è in tabellone a Stoccarda, Cocciaretto a Rouen. Solo uno scambio di poltrona da segnalare nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la settantottesima settimana consecutiva (l'86esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, regina del "Sunshine Double", mantiene 2.917 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, regina dell'Australian Open, seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio, è stabile la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach precede di soli 15 punti Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), è in quarta posizione davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto al ranking precedente. Al settimo posto c'è l'ucraina Elina Svitolina che per 58 punti è davanti a Jasmine Paolini, ottava. In nona posizione risale la campionessa di Linz Mirra Andreeva: la 18enne russa, grazie al quinto titolo WTA in carriera, scavalca l'amica canadese Victoria Mboko, che scivola al decimo posto e chiude l'élite mondiale. La "scalatrice della settimana" è l'austriaca Anastasia Potapova: la 25enne di Saratov (la russa è passata a difendere i colori dell'Austria solo lo scorso dicembre), grazie alla settima finale WTA in carriera raggiunta a Linz (battuta da Andreeva) guadagna in un colpo solo 43 posizioni passando dal numero 87 al numero 54, lei che vanta un primato personale di numero 21 siglato a giugno del 2023. Di rilievo anche il salto di 37 posizioni della croata Donna Vekic: la 29enne di Osijek, semifinalista sulla terra rossa indoor austriaca (stoppata da Potapova), risale dal 104 al numero 67, lei che vanta un "best ranking" di numero 17 firmato a gennaio del 2025.