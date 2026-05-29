BOTTA E RISPOSTA

Barcellona-Atletico, "rissa" social per Alvarez: i Colchoneros offrono per Yamal 4 biglietti per un concerto...

Replica piccata e ironica della formazione di Madrid alle indiscrezioni di un possibile approdo in Catalogna dell'argentino

29 Mag 2026 - 19:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Barcellona a un passo da Julian Alvarez? Mica tanto, almeno stando alla risposta, piccata e ironica, indirizzata ai blaugrana dall'Atletico Madrid. Quale? Eccola: "HERE WE GO! Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta per il trasferimento di Yamal: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con ansia la risposta per preparare l’annuncio"

Finito qui? Niente affatto, perché i Colchoneros mettono "nel mirino" anche Pedri: "HERE WE GO! Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema: sono finiti i biglietti per il concerto di domani. Quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 biglietti per quello di domenica".

barcellona
atletico madrid
julian alvarez
lamine yamal
pedri

Ultimi video

01:59
Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

02:32
Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

02:58
CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

01:40
Gasp ritrova D'Amico

Gasp ritrova D'Amico: nuovo ds per la Roma

01:59
Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

I più visti di Calcio Estero

Barcellona, Bastoni è alle spalle: arriva Gordon per 80 milioni, pressing totale per Julian Alvarez. Si avvicina Bernardo Silva

Super market Manchester United, 8 addii per 100 milioni: chi lascerà il club in estate

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

Leoni torna in Serie A? Slot blocca tutto: "Sta diventando una bestia!"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Frederic Massara
17:07
Roma: Massara non è più il direttore sportivo
17:04
Cremonese: Collocolo rinnova fino al 2029
16:05
Retroscena Milan: "Accordo Allegri-Napoli già prima del Cagliari"
15:30
Niente Bernando Silva? L'Atletico Madrid si fionda su un altro obiettivo Juve
15:16
Pisa, Raul Albiol saluta i toscani dopo una sola stagione