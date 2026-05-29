Barcellona-Atletico, "rissa" social per Alvarez: i Colchoneros offrono per Yamal 4 biglietti per un concerto...
Replica piccata e ironica della formazione di Madrid alle indiscrezioni di un possibile approdo in Catalogna dell'argentino
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Barcellona a un passo da Julian Alvarez? Mica tanto, almeno stando alla risposta, piccata e ironica, indirizzata ai blaugrana dall'Atletico Madrid. Quale? Eccola: "HERE WE GO! Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta per il trasferimento di Yamal: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con ansia la risposta per preparare l’annuncio"
Finito qui? Niente affatto, perché i Colchoneros mettono "nel mirino" anche Pedri: "HERE WE GO! Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema: sono finiti i biglietti per il concerto di domani. Quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 biglietti per quello di domenica".