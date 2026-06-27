Sinner: "Primo turno difficile. Il caldo? Abbiamo cambiato qualcosa, mi sento pronto"

"So che il primo turno sarà difficile, ma ci siamo preparando al massimo", ha esordito Sinner nella conferenza stampa odierna. "Il caldo? Non puoi simulare al 100 per cento quello che senti in una partita, abbiamo fatto qualche cambiamento. Parliamo di piccoli dettagli. Siamo felici al momento per quello che stiamo facendo, è un processo lungo con diverse partite e non vedremo i risultati subito". Sulla preparazione, l'altoatesino ha aggiunto: "Sono state giornate molto lunghe in queste due settimane e mezzo, mi sento preparato molto bene".