Sinner testa un nuovo antidoto contro il caldo: in campo col gilet refrigerante

L'ultimo antidoto al caldo è stato testato da Sinner in allenamento nei giorni scorsi. Un gilet refrigerante da indossare in campo, ma solo durante le pause per riprendersi dalle fatiche delle sedute. È una soluzione già sperimentata soprattutto nel ciclismo e negli sport legati ai motori, il giubbotto ha il merito di assorbire il calore e permettere che la temperatura corporea resti costante.