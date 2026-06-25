TENNIS

Sinner testa un nuovo antidoto contro il caldo: in campo col gilet refrigerante

L'ultima soluzione provata in allenamento in Inghilterra verso Wimbledon. Obiettivo: allontanare il rischio di malesseri come quello di Parigi 

25 Giu 2026 - 08:40
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Ridurre al minimo i rischi di rivivere un'altra giornata come quella di Parigi. Lo staff di Jannik Sinner ha in testa questo obiettivo nelle giornate di avvicinamento a Wimbledon, torneo dove il numero 1 al mondo dovrà difendere il titolo vinto nel 2025. 

Nonostante l'esito positivo dei test effettuati all'Ospedale San Raffaele di Milano e il buon ritorno in campo con vittoria contro Norrie all'Armani Classic, le altissime temperature registrate anche in Inghilterra sono tra i primi nemici dell'altoatesino. Quindi come evitare di rivivere quel 28 maggio col malessere al Roland Garros e la conseguente sconfitta impensabile contro Juan Manuel Cerundolo? 

L'ultimo antidoto al caldo è stato testato da Sinner in allenamento nei giorni scorsi. Un gilet refrigerante da indossare in campo, ma solo durante le pause per riprendersi dalle fatiche delle sedute. È una soluzione già sperimentata soprattutto nel ciclismo e negli sport legati ai motori, il giubbotto ha il merito di assorbire il calore e permettere che la temperatura corporea resti costante.

I primi riscontri sembrano molto positivi per Jannik, che appoggia sul suo capo anche un sacchetto di ghiaccio in ogni occasione possibile. 

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Piccoli stratagemmi per trovare un po' di refrigerio e rendere al meglio, per quanto i 35 gradi di Londra non aiutino per niente. Nelle ultime settimane, durante gli allenamenti il tennista aveva indossato anche un cerotto sul braccio con sensore glicemico, solitamente in uso a chi soffre di diabete, per verificare i livelli di glucosio nel sangue e quindi mantenere sotto controllo ogni parametro legato alle sue energie. 

Domani, venerdì 26 giugno, conosceremo intanto l'avversario di Sinner al primo turno di Wimbledon. Esordio previsto sul Centrale, come da tradizione per i campioni in carica, lunedì 29 giugno alle 14.30

Anche per questo, la decisione di giocare contro Norrie nel pieno di pomeriggio sfidando anche il caldo. Una scelta forzata in preparazione dell'appuntamento più importante, con uno strumento in più per provare ad andare oltre le difficoltà. 

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